La decisión radical de Flick: seis futbolistas apartados de los entrenamientos

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha decidido aplicar estrictas medidas de seguridad en el equipo antes del mercado de fichajes de verano y de la nueva temporada. El técnico alemán ha apartado temporalmente a seis futbolistas de los entrenamientos colectivos y los ha sometido a un régimen individual.

El riesgo de lesiones y los planes de fichajes

Según el prestigioso diario español Mundo Deportivo la decisión de Flick tiene como objetivo proteger los planes del club en el mercado de fichajes y evitar poner en riesgo la salud de los jugadores.

En los últimos tiempos, las graves lesiones de rodilla sufridas por jóvenes futbolistas, especialmente por el talentoso Roony Bardghji, que les han obligado a estar fuera de los terrenos de juego durante largos periodos y han frustrado operaciones de fichaje, han llevado a Flick a extremar la precaución. El entrenador no quiere que los jugadores que podrían abandonar el club o ser cedidos a otros equipos sufran una lesión inesperada.

Los seis futbolistas incluidos en una lista especial

La lista de futbolistas apartados por Flick de los entrenamientos colectivos y que trabajan con un programa individual incluye a :

Marc Casadó

Héctor Fort

Jofre Torrents

Tommy Marques

Toni Fernández

Guille Fernández

El impacto en la estrategia de fichajes del club

Hansi Flick teme que alguno de estos futbolistas sufra una lesión, se quede en el FC Barcelona o vea reducido su valor de mercado. Estas medidas son importantes para la estrategia de los catalanes, que busca cumplir con el fair play financiero y liberar presupuesto para nuevos fichajes.

La directiva del club catalán y el cuerpo técnico prevén decidir definitivamente el futuro de estos futbolistas en los próximos días.

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