La decisión radical de Flick: seis futbolistas apartados de los entrenamientos

·53·Deportes
La decisión radical de Flick: seis futbolistas apartados de los entrenamientos

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha decidido aplicar estrictas medidas de seguridad en el equipo antes del mercado de fichajes de verano y de la nueva temporada. El técnico alemán ha apartado temporalmente a seis futbolistas de los entrenamientos colectivos y los ha sometido a un régimen individual.

El riesgo de lesiones y los planes de fichajes

Según el prestigioso diario español Mundo Deportivo la decisión de Flick tiene como objetivo proteger los planes del club en el mercado de fichajes y evitar poner en riesgo la salud de los jugadores.

En los últimos tiempos, las graves lesiones de rodilla sufridas por jóvenes futbolistas, especialmente por el talentoso Roony Bardghji, que les han obligado a estar fuera de los terrenos de juego durante largos periodos y han frustrado operaciones de fichaje, han llevado a Flick a extremar la precaución. El entrenador no quiere que los jugadores que podrían abandonar el club o ser cedidos a otros equipos sufran una lesión inesperada.

Los seis futbolistas incluidos en una lista especial

La lista de futbolistas apartados por Flick de los entrenamientos colectivos y que trabajan con un programa individual incluye a :

  • Marc Casadó

  • Héctor Fort

  • Jofre Torrents

  • Tommy Marques

  • Toni Fernández

  • Guille Fernández

El impacto en la estrategia de fichajes del club

Hansi Flick teme que alguno de estos futbolistas sufra una lesión, se quede en el FC Barcelona o vea reducido su valor de mercado. Estas medidas son importantes para la estrategia de los catalanes, que busca cumplir con el fair play financiero y liberar presupuesto para nuevos fichajes.

La directiva del club catalán y el cuerpo técnico prevén decidir definitivamente el futuro de estos futbolistas en los próximos días.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

BarcelonaHansi FlickMundo DeportivoRooney BardghjiTelegram
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Guerra psicológica antes de UFC 330: Ian Machado Garry lanza una declaración contundenteGuerra psicológica antes de UFC 330: Ian Machado Garry lanza una declaración contundenteHoy, 20:16« Huyó como un gato sobre el ring »: el boxeador australiano lanzó una acusación inesperada contra Jalolov« Huyó como un gato sobre el ring »: el boxeador australiano lanzó una acusación inesperada contra JalolovHoy, 20:10Lionel Messi afirma que podría poner fin a su carrera tras la muerte de su padreLionel Messi afirma que podría poner fin a su carrera tras la muerte de su padreHoy, 19:56Shahnoza Haydarova, campeona de Asia: tres intentos, tres aciertosShahnoza Haydarova, campeona de Asia: tres intentos, tres aciertosHoy, 19:26El Inter completa el fichaje del defensa del Tottenham Djed SpenceEl Inter completa el fichaje del defensa del Tottenham Djed SpenceHoy, 19:16Sensación en el Real: las camisetas rosas que dejaron boquiabiertos a los aficionadosSensación en el Real: las camisetas rosas que dejaron boquiabiertos a los aficionadosHoy, 19:14
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Controversia inesperada en el Mundial 2026: El árbitro del partido Argentina-Egipto ha sido apartado
Controversia inesperada en el Mundial 2026: El árbitro del partido Argentina-Egipto ha sido apartado