Poirier revela la razón del éxito de Makhachev: «Ya limpió toda la división»

Una de las leyendas de las MMA, el estadounidense Dustin Poirier, campeón de la UFC, Islam Makhachev y elogió sus éxitos excepcionales e históricos en el octágono. El luchador apodado «The Diamond» no ocultó su admiración por la racha de 16 victorias consecutivas del ruso y su dominio ante campeones de distintas categorías de peso.

«Derrotó a los mejores y limpió la división»

Según Dustin Poirier, la racha de victorias de Makhachev no se reduce a simples cifras, sino que se forjó en combates intensos contra los mejores luchadores del mundo:

«Lo más impresionante de la racha de victorias de Islam es que dejó atrás a los mejores rivales de varias categorías. Makhachev primero derrotó al mejor luchador del peso pluma, después limpió por completo su división, el peso ligero, y también demostró su superioridad en categorías superiores, consolidando su campeonato de la UFC. ¡Eso es ser el mejor luchador libra por libra (P4P), sin importar la categoría de peso!» — declaró la leyenda estadounidense de las MMA.

UFC 330: récord histórico y duelo contra Ian Garry

Cabe recordar que Islam Makhachev subirá al octágono el 16 de agosto en el evento «UFC 330» para enfrentarse a Ian Garry en el combate estelar.

Este enfrentamiento será importante no solo por el título de campeón, sino también por los récords más destacados de la historia de la UFC. Si el luchador ruso consigue la victoria, escribirá su nombre con letras de oro entre los dueños de una de las rachas de victorias más largas y legendarias de la historia de la UFC.

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