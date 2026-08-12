Djed Spence acepta fichar por el Inter, que ha enviado una oferta oficial

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Djed Spence acepta fichar por el Inter, que ha enviado una oferta oficial

El defensa del Tottenham, Djed Spence, está cerca de continuar su carrera en la Serie A. Según Goal.com, el futbolista inglés de 25 años ha alcanzado un acuerdo completo sobre las negociaciones contractuales con el club milanés y ha aceptado trasladarse a Italia. Este traspaso se considera un paso importante tanto para el club como para el jugador, en un contexto de cambios en la plantilla londinense. Sobre este asunto, Goal.com informa .

La directiva del Inter ha enviado una oferta oficial al Tottenham con el objetivo de reforzar su defensa. Según Fabrizio Romano, los nerazzurri han puesto sobre la mesa una primera propuesta de traspaso superior a 30 millones de euros por el jugador. La oferta demuestra claramente el gran interés del club milanés por el defensa y su intención de reforzar la plantilla con futbolistas de calidad.

Las exigencias del Tottenham y los detalles del traspaso

Aun así, el club londinense no quiere dejar marchar al futbolista fácilmente. La directiva del Tottenham exige 35 millones de euros más variables en concepto de bonus. El club no tiene intención de rebajar sus pretensiones, teniendo en cuenta las buenas actuaciones del jugador con la selección de Inglaterra en el Mundial y su elevado valor en el mercado de fichajes.

Djed Spence ya tiene experiencia en Italia, donde jugó cedido en el Genoa. Por ello, el entorno de la Serie A no le resulta desconocido y el propio futbolista quiere volver a ponerse a prueba en el campeonato italiano. El Tottenham, por su parte, espera recibir la mejor oferta económica posible, teniendo en cuenta también el interés de otros clubes de la Premier League.

La competencia y los cambios en el club londinense

La posibilidad de que Spence abandone el Tottenham también está relacionada con la actividad del club en el actual mercado de fichajes. Con el objetivo de reforzar la defensa, el equipo incorporó a jugadores como Andy Robertson, Marcos Senesi y Jan Paul van Hecke. Además, el lateral derecho titular Pedro Porro firmó un nuevo contrato de larga duración con el club y vinculó su futuro al Tottenham.

Actualmente, jugadores como Andy Robertson, Destiny Udogie y Pedro Porro están por delante de Spence en la lucha por un puesto en el once titular. Para un defensa que no ha disfrutado de suficientes minutos bajo las órdenes de Roberto De Zerbi, marcharse al extranjero se considera la mejor opción para mantener su estado de forma y jugar con regularidad.

Djed SpenceInterTottenhamSerie AFichajes
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