Entregados los primeros motores PD-8 de serie para el avión ruso SJ-100

La empresa ODK-Saturn, perteneciente a la corporación estatal rusa Rostex, envió al cliente los dos primeros motores PD-8 de serie destinados a las aeronaves SJ-100 de nueva generación. Según el medio ixbt.com, este importante paso representa una nueva etapa en la aplicación del programa de sustitución de importaciones en la aviación civil del país. Ixbt.com informa .

Según Ilya Koniujov, director de ODK-Saturn, el proceso de producción en serie de estos grupos motopropulsores aeronáuticos se está desarrollando actualmente a un ritmo acelerado. El especialista destaca que el PD-8 se ha creado íntegramente con materias primas y materiales nacionales, e incorpora tecnologías completamente modernas en su diseño.

Nuevos materiales y tecnologías

Durante el diseño y la fabricación del motor, la Corporación Unificada de Construcción de Motores colaboró estrechamente con destacados institutos científicos y empresas metalúrgicas. Gracias a esta cooperación, fue posible desarrollar y utilizar nuevos tipos de materiales para piezas que funcionan en condiciones extremadamente exigentes.

Cabe recordar que a finales del mes pasado la Corporación Unificada de Construcción de Motores anunció el inicio del ensamblaje de los primeros grupos PD-8 de serie para los aviones SJ-100, destinados a sustituir a los modelos importados. A día de hoy, el ensamblaje ha finalizado con éxito y el producto terminado ha sido entregado al cliente.

La importancia del proyecto SJ-100

El SJ-100 es un moderno avión de pasajeros ruso para rutas de corta distancia, diseñado para transportar a 100 pasajeros. Esta versión actualizada y mejorada de la aeronave incorpora sistemas nacionales y nuevos grupos motopropulsores de alta eficiencia.

Según los expertos, la producción y entrega en serie de los motores PD-8 permitirá desarrollar una industria aeronáutica independiente en el país y poner en servicio a tiempo modernos aviones de línea. Se espera que los trabajos en esta área se amplíen aún más en el futuro.