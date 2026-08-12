Tras el traspaso de Davide Frattesi, el Inter se mueve por Curtis Jones

El Inter de Milán está dando pasos decisivos en los últimos días del mercado de fichajes de verano para reforzar su plantilla. El equipo planea incorporar a un centrocampista del Liverpool, pero antes debía vender a otro jugador. Según Goal.com, las condiciones necesarias para llevar a cabo este plan se están cumpliendo poco a poco. Así lo informa .

El centrocampista inglés es uno de los principales objetivos del campeón italiano, el Inter, en el mercado de fichajes desde enero del año pasado. Sin embargo, la directiva había establecido como prioridad resolver primero el traspaso de otro jugador para mantener el equilibrio financiero y de la plantilla.

El futuro de Davide Frattesi y la opción de la Lazio

La salida de Davide Frattesi , una pieza clave en los planes del Inter, ha entrado en su fase final. Se espera que el centrocampista romano continúe su carrera en la Lazio, mientras ambas partes ultiman los detalles del acuerdo. Según las informaciones, el jugador se marcharía cedido con una obligación de compra de 15 millones de euros.

Esta obligación estaría condicionada a que el equipo termine la temporada en la duodécima posición o en un puesto superior. Además, el Inter ha incluido una cláusula que le garantiza conservar más del 20 % de los ingresos de una futura venta del jugador a otro club.

Los detalles del traspaso de Curtis Jones

En cuanto se haga oficial la salida de Frattesi, la directiva del Inter tendrá margen suficiente para intensificar las negociaciones con el Liverpool. Por su parte, el futbolista británico lleva tiempo prefiriendo incorporarse al conjunto milanés. El hecho de que se quedara en el banquillo por precaución en el último amistoso del Liverpool también se atribuye a las negociaciones por su traspaso.

Anteriormente, antes del 30 de junio, el Inter envió al club inglés ofertas de 20 y 25 millones de euros, que quedaron sin respuesta. Ahora el club está dispuesto a mejorar sus propuestas. Además, según Fabrizio Romano, el Liverpool habría rebajado en las últimas horas los 40 millones de euros que pedía inicialmente.

Aunque el contrato actual del jugador con el club inglés se extiende hasta el verano de 2027, el Liverpool habría comunicado que está dispuesto a aceptar una oferta por un valor total de 35 millones de euros, incluidos los bonus. El Inter quiere aprovechar esta oportunidad para cerrar el acuerdo antes del cierre del mercado de fichajes.