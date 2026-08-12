Lionel Messi afirma que podría poner fin a su carrera tras la muerte de su padre

La estrella del Inter Miami y de la selección argentina, Lionel Messi, comenzó a reflexionar seriamente sobre su futuro deportivo tras la muerte de su padre, Jorge Messi, y duda de poder continuar su carrera profesional. Según Goal.com, el fallecimiento de su padre, que murió a los 68 años, dio lugar a una emotiva carta de despedida que conmovió profundamente al mundo del fútbol. la información fue difundida.

Jorge Messi, quien acompañó la carrera de su hijo durante décadas, falleció la semana pasada. El ocho veces ganador del Balón de Oro compartió en las redes sociales sus recuerdos junto a su padre y reconoció abiertamente que no podía imaginarse jugando al fútbol sin él y que había perdido la motivación.

Una emotiva carta dedicada a la memoria de su padre

En su extensa carta abierta, Lionel Messi escribió: «No sé qué hacer sin ti ni cómo continuar. Solo he jugado al fútbol y ahora dudo de poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo». Recordó que estuvo junto a su padre hasta sus últimos días y que esperaba su mensaje después de cada partido.

Se supo que Lionel Messi disputó el último Mundial pese al empeoramiento de la salud de su padre. Su principal objetivo era llegar a la final para permitir que su padre volviera a viajar y presenciara el partido, pero Argentina perdió 1-0 ante España en el encuentro decisivo.

El papel de Jorge Messi en la historia del fútbol

Jorge Messi no solo fue padre, sino también el principal artífice de la transformación de Lionel en un gran futbolista. Fue él quien consiguió el traslado de su hijo al FC Barcelona y convenció al club catalán de financiar los costosos tratamientos hormonales del joven Lionel. Es conocido que el histórico acuerdo se firmó inicialmente sobre una simple servilleta de papel.

Lionel Messi describió a su padre no solo como padre, sino también como amigo y representante, y destacó que sus consejos siempre resultaban acertados. «Eras mi padre, mi amigo y mi representante. En cada situación eras la persona que debías ser y nunca te equivocaste», escribió el futbolista en su carta.

En estos momentos, el futuro del jugador sobre el terreno de juego está en duda. Millones de aficionados y la comunidad futbolística siguen de cerca cómo Lionel Messi afrontará esta dura pérdida y cuál será su próxima decisión sobre su carrera deportiva.