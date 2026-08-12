Presentados los smartphones Google Pixel 11

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Presentados los smartphones Google Pixel 11

En los últimos años, los dispositivos Pixel de Google, que no han experimentado cambios importantes en su hardware, se han convertido principalmente en una vitrina de las capacidades de la inteligencia artificial. Según ixbt.com, la nueva gama Pixel 11 tampoco se diferencia radicalmente de su predecesora en diseño o componentes internos. Sin embargo, los dispositivos de este año incorporan muchas más funciones de Gemini que se ejecutan en segundo plano para realizar diversas tareas. Techcrunch.com informa .

Con esta presentación, Google pretende llevar la inteligencia artificial a un nivel de agente más autónomo. En particular, los usuarios de Estados Unidos podrán pedir productos, llamar a un taxi o encargar un café mediante Gemini. La inteligencia artificial también podrá llamar a establecimientos en nombre del usuario para reservar una mesa o programar citas.

Funciones ampliadas e integración de aplicaciones

Según los representantes de la empresa, los usuarios podrán detener el proceso en cualquier momento o volver a revisar la transcripción de las llamadas. En las próximas semanas, varias aplicaciones populares comenzarán a funcionar junto con Gemini. Entre ellas se encuentran Granola, Otter.ai, Wix, OpenBuy, Ticketmaster y muchos otros servicios.

Asimismo, la función «Magic Cue» del año pasado se ha enriquecido con Gemini. Ahora permite buscar información entre las aplicaciones y ofrecer recomendaciones para una cena o una salida. El dictáfono Rambler, anunciado en mayo, también se ha incorporado a los smartphones Pixel.

Novedades de la cámara y del uso diario

La nueva línea Pixel también ofrece otras funciones prácticas para facilitar la vida cotidiana. En particular, el dispositivo puede traducir vídeos, pódcasts y mensajes de voz al idioma deseado. La popular función «Circle to Search» se ha integrado directamente en la cámara.

  • Magic Capture: una función que selecciona las mejores tomas entre cientos de imágenes.
  • Funciones especiales para convertir comunicaciones de voz y lenguas de signos en texto.
  • Súper zoom ampliado hasta 120x en los modelos Pro y hasta 30x en el Pixel 11 estándar.
  • Filtros fotográficos especiales que cambian según las preferencias del usuario.

Google también ha añadido varias funciones de inteligencia artificial a la cámara. En concreto, «Magic Capture» selecciona las mejores tomas entre los cientos de imágenes capturadas desde que el usuario pulsa el botón hasta que termina la sesión. La función recorta y mejora automáticamente la nitidez de las imágenes, dejándolas listas para compartir al instante.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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