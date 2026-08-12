« Huyó como un gato sobre el ring »: el boxeador australiano lanzó una acusación inesperada contra Jalolov

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« Huyó como un gato sobre el ring »: el boxeador australiano lanzó una acusación inesperada contra Jalolov

En Gold Coast, Australia, el boxeador local Teremoana Junior disputará su 12.º combate profesional contra el estadounidense Deandre Savage. En la rueda de prensa previa al combate, volvió a mencionar al campeón olímpico uzbeko Bahodir Jalolov.

El pegador australiano, que últimamente no deja de exigir una revancha contra Jalolov, realizó esta vez declaraciones mucho más contundentes y provocadoras.

«El único hombre que llegó hasta el tercer asalto fue aquel medallista de oro»

Al hablar de su impresionante registro de nocauts y de su enfrentamiento contra Jalolov en el boxeo amateur, Teremoana declaró:

«Los críticos dijeron que nunca pude pasar del segundo asalto sobre el ring. Creo que tienen razón: hasta ahora, ninguno de los que se han subido al ring contra mí ha aguantado más de dos asaltos.

El único que llegó hasta el tercer asalto huyó como un gato sobre el ring: aquel famoso medallista de oro uzbeko que todos conocen. Fue el único luchador que pudo evitarme y completar los tres asaltos.

Sobre el asunto de los dos asaltos, esto es lo que tengo que decir: suban al ring para pelear, no simplemente para huir; de lo contrario, les espera el nocaut. Salgan a librar una pelea abierta contra mí. Ya voy», declaró Teremoana.

A modo de contexto: el registro de Teremoana y su antigua rivalidad con Jalolov

El boxeador australiano de los pesos pesados ha disputado 11 combates en el boxeo profesional y en todos ellos ha noqueado a sus rivales dentro de los dos primeros asaltos. El boxeador al que se refiere como «el único que llegó hasta el tercer asalto» es precisamente Bahodir Jalolov.

Teremoana ya había expresado en varias ocasiones su deseo de enfrentarse a Jalolov en el boxeo profesional y obtener la revancha por sus derrotas en el ring amateur.

Recordemos que, en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024, Bahodir Jalolov derrotó precisamente a Teremoana Junior gracias a su gran dominio, su táctica precisa y su ventaja en las tarjetas, logrando así el pase a semifinales. Sin duda, estas declaraciones del boxeador australiano aumentarán aún más el interés por un posible enfrentamiento profesional entre estos dos potentes gigantes zurdos.

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Bakhodir JalolovTeremoana JuniorDeandre SavageAustraliaParís
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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