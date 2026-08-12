Guerra psicológica antes de UFC 330: Ian Machado Garry lanza una declaración contundente

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Guerra psicológica antes de UFC 330: Ian Machado Garry lanza una declaración contundente

En UFC 330, el representante del peso wélter y prometedor luchador irlandés Ian Machado Garry criticó abiertamente el nivel de los antiguos rivales de su oponente Islam Makhachev.

ESPN MMA En una entrevista con ESPN MMA, el peleador irlandés comparó a los últimos rivales de ambos luchadores y destacó que sus propios desafíos en el octágono habían sido mucho más difíciles.

«Volkanovski y Poirier no son tan peligrosos como los luchadores a los que he derrotado»

Al comparar la lista de sus últimos rivales con la de Makhachev, Ian Garry declaró lo siguiente:

«Si ponemos a mis cinco últimos rivales junto a los cinco últimos rivales de Islam, no queda nada que debatir: se ve claramente quiénes tuvieron oponentes más fuertes y peligrosos.

Miren a los luchadores a los que me he enfrentado: Belal Muhammad, Shavkat Rakhmonov, Carlos Prates y Michael Page. Estos cuatro están entre los luchadores más incómodos, exigentes y peligrosos del planeta.

Ahora tomen a Jack Della Maddalena, Renato Moicano, Dustin Poirier y Alexander Volkanovski, los rivales a los que se enfrentó Islam. Aunque mantengo un respeto infinito por Volkanovski y Poirier como leyendas del deporte, debo decir que no representan una amenaza comparable a la de los luchadores a los que he derrotado. Además, todos mis rivales eran mucho más corpulentos y altos», declaró Ian Garry.

UFC 330: el combate estelar en Filadelfia

La atención de los aficionados a las MMA se centrará en Filadelfia, Estados Unidos, durante la madrugada del 16 de agosto. En el majestuoso estadio de la ciudad, el combate estelar del torneo «UFC 330» enfrentará a Islam Makhachev e Ian Machado Garry en el octágono.

Las contundentes declaraciones de Garry han elevado aún más la presión psicológica y la expectación antes de este enfrentamiento en el octágono.

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Shuhrat Razzakov
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