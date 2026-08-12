Beşiktaş está interesado en Fabio Miretti

El club turco Beşiktaş estudia la posibilidad de fichar al centrocampista de la Juventus Fabio Miretti. Según informó el periodista turco Burak Özdemir, citado por GOAL.com, la directiva del club de Estambul contactó oficialmente con la «Vecchia Signora» por el traspaso del joven futbolista y preguntó por sus condiciones. Sobre este asunto, Goal.com informa .

Beşiktaş está siendo muy activo durante este mercado de invierno. En particular, el equipo ya había alcanzado un acuerdo con la Juventus por el traspaso del delantero serbio Dušan Vlahović. El contrato de Vlahović con el club turinés vence el 30 de junio, por lo que llegará a Estambul como agente libre y se espera que aterrice hoy mismo en la ciudad donde tiene su sede el club.

Condiciones del traspaso y exigencias económicas

Según la prensa turca, la directiva de Beşiktaş no se conforma con el fichaje del delantero y continúa reforzando la plantilla. El entrenador Vincenzo Italiano valora mucho el talento de Fabio Miretti y, debido a que conoce bien su estilo de juego, está reclamando personalmente este fichaje. El interés del técnico ha impulsado las negociaciones.

No obstante, la Juventus está dispuesta a desprenderse de su canterano, aunque solo aceptará bajo sus propias condiciones. El club turinés únicamente contempla un traspaso definitivo de Miretti y no tiene intención de cederlo. El centrocampista, nacido en 2003, tiene contrato con la Juventus hasta 2028 y la entidad estima su valor en aproximadamente 15 millones de euros.

Por ahora, las negociaciones entre las partes se encuentran en una fase inicial. El presidente de Beşiktaş, Serdar Adalı, y los responsables de fichajes intentan acordar las condiciones del acuerdo con sus homólogos italianos. Si alcanzan un entendimiento sobre las exigencias económicas, Fabio Miretti podría continuar su carrera en Turquía.