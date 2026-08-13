Lionel Messi vuelve a los terrenos de juego tras la muerte de su padre

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Lionel Messi vuelve a los terrenos de juego tras la muerte de su padre

El delantero de la selección argentina y del Inter Miami, Lionel Messi, volvió a los terrenos de juego en un partido oficial tras un descanso motivado por la muerte de su padre. Según Goal.com, un momento insólito y emotivo vivido por el futbolista durante el partido de la Leagues Cup 2026 contra el club mexicano León llamó la atención del público. Goal.com informa sobre ello.

En una de las jugadas de ataque de la segunda parte, la leyenda argentina, que avanzaba con el balón por el centro del campo, intentó superar a un defensor rival. Sin embargo, el central del Club León, Johan Romana, logró detener la acción.

Un inesperado momento de sinceridad sobre el césped

Tras frenar el ataque, el defensa colombiano no se limitó a recuperar el balón: abrazó a Messi y lo levantó del suelo. El gesto, realizado con una amplia sonrisa, fue recibido con los aplausos de todo el estadio.

Después de esta escena inesperada, también apareció una sonrisa sincera en el rostro de Lionel Messi. En partidos que suelen estar marcados por una intensa rivalidad, los aficionados valoraron que el futbolista aceptara con calma esta situación cálida y humorística, sin enfadarse.

Una pérdida dolorosa y responsabilidad

Este partido llegó para Messi en un momento especialmente duro en el plano emocional. El capitán del Inter Miami se había tomado recientemente unos días de permiso tras la muerte de su padre, Jorge, y había viajado a su ciudad natal, Rosario.

Tras despedirse de un ser querido, el experimentado delantero regresó de inmediato al equipo de Florida y lo lideró sobre el terreno de juego en sus siguientes compromisos importantes. A pesar de un calendario exigente, el equipo continúa apoyándose en su capitán.

El Inter Miami se prepara ahora para su próximo partido de la Major League Soccer, el domingo, contra Nashville. Se espera que el regreso de Lionel Messi y su estado anímico refuercen las opciones ofensivas del equipo.

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