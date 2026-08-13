El Honor Robot Phone recibe más de 400 000 pedidos en tres semanas

El nuevo e inusual dispositivo de la marca Honor, el Robot Phone, ha despertado un interés inesperadamente alto en el mercado. Según ixbt.com, este innovador dispositivo logró reunir más de 400 000 pedidos anticipados en el mercado chino en solo tres semanas desde su presentación. Al respecto, Ixbt.com informa lo siguiente.

Según Luo Wei, ingeniero jefe de imagen de la empresa, la demanda de los compradores resultó ser aún mayor de lo esperado. En su declaración, incluso instó a los interesados a actuar a tiempo y subrayó que podrían quedarse sin el nuevo smartphone si no se apresuran.

Una cámara inusual y capacidades técnicas avanzadas

Este smartphone se diferencia de los dispositivos móviles convencionales por sus avanzadas capacidades fotográficas y su diseño original. El modelo Honor Robot Phone está equipado con las soluciones tecnológicas más recientes y está llamando la atención de los aficionados a la fotografía móvil.

Su principal rasgo distintivo es el estabilizador de cámara robotizado. El smartphone también incorpora el sistema especial YOYO y tecnologías profesionales de procesamiento de imagen desarrolladas en colaboración con la reconocida empresa ARRI.

Precios y configuraciones de almacenamiento

Actualmente, el nuevo modelo insignia se ofrece en dos configuraciones de almacenamiento, con los siguientes precios:

Versión básica con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento — 10 000 yuanes;

Versión superior con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento — 13 000 yuanes.

Recordemos que las ventas oficiales del smartphone Honor Robot Phone comenzarán el 18 de agosto de este año. Según los especialistas, el hecho de que se hayan registrado cientos de miles de pedidos desde los primeros días reforzará aún más la posición de la marca en el sector móvil.