La Juventus renuncia al fichaje de Emiliano Martínez

·3·Deportes
La Juventus renuncia al fichaje de Emiliano Martínez

Así lo informa Goal.com.

El reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano confirmó en sus redes sociales que el fichaje del campeón del mundo argentino por un club italiano se había frustrado. Según sus palabras, las últimas negociaciones entre la Juventus y los representantes del jugador terminaron sin acuerdo, y la operación quedó oficialmente cerrada.

Según fuentes bien informadas, el fracaso del fichaje se debió a las exigencias económicas del Aston Villa. El club inglés exigía firmemente 8,5 millones de libras esterlinas por su portero, una cantidad demasiado elevada para el presupuesto del gigante italiano. Como resultado, el club turinés decidió abandonar definitivamente la mesa de negociaciones.

Cambios en la plantilla del Aston Villa

El fracaso de las negociaciones significa que Emiliano Martínez continuará por ahora en el Aston Villa. Sin embargo, su puesto como titular está ahora seriamente amenazado, ya que el club inglés se movió con decisión en el mercado de fichajes y contrató a un nuevo guardameta.

El Aston Villa se adelantó al Paris Saint-Germain y cerró en los últimos minutos el fichaje del portero del Parma Zion Suzuki. El club aceptó pagar 30 millones de euros por el talentoso guardameta japonés, una cifra que podría alcanzar los 35 millones con variables. Se espera que Suzuki, destacado por su seguridad en el Mundial, luche por la titularidad.

El nuevo objetivo de la Juventus

Tras frustrarse el fichaje de Martínez, la Juventus centró de inmediato su atención en el portero del Tottenham Guglielmo Vicario. Según Fabrizio Romano, el club turinés negocia activamente su incorporación a préstamo con obligación de compra.

El portero italiano había perdido su puesto de titular en el Tottenham. Ahora tiene una gran oportunidad de regresar a la Serie A y recuperar minutos, y se espera que el fichaje se anuncie oficialmente en los próximos días.

JuventusEmiliano MartínezGuglielmo VicarioAston VillaFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El conflicto entre Neymar y Thiago Mendes: el saludo frío en São JanuárioEl conflicto entre Neymar y Thiago Mendes: el saludo frío en São JanuárioHoy, 09:53Oficial: ¡un nuevo entrenador toma las riendas de la selección de Escocia!Oficial: ¡un nuevo entrenador toma las riendas de la selección de Escocia!Hoy, 09:27Maresca revela las razones de la derrota por 0-3 ante ArsenalMaresca revela las razones de la derrota por 0-3 ante ArsenalHoy, 09:13El análisis de Mourinho: ¿en qué condiciones afronta el Real la nueva temporada?El análisis de Mourinho: ¿en qué condiciones afronta el Real la nueva temporada?Hoy, 09:04El show en Wembley: Arteta explicó el secreto de la victoriaEl show en Wembley: Arteta explicó el secreto de la victoriaHoy, 08:58Oficial: ¡Barcelona y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri!Oficial: ¡Barcelona y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri!Hoy, 08:54
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?