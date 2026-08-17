La Juventus renuncia al fichaje de Emiliano Martínez

Así lo informa Goal.com.

El reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano confirmó en sus redes sociales que el fichaje del campeón del mundo argentino por un club italiano se había frustrado. Según sus palabras, las últimas negociaciones entre la Juventus y los representantes del jugador terminaron sin acuerdo, y la operación quedó oficialmente cerrada.

Según fuentes bien informadas, el fracaso del fichaje se debió a las exigencias económicas del Aston Villa. El club inglés exigía firmemente 8,5 millones de libras esterlinas por su portero, una cantidad demasiado elevada para el presupuesto del gigante italiano. Como resultado, el club turinés decidió abandonar definitivamente la mesa de negociaciones.

Cambios en la plantilla del Aston Villa

El fracaso de las negociaciones significa que Emiliano Martínez continuará por ahora en el Aston Villa. Sin embargo, su puesto como titular está ahora seriamente amenazado, ya que el club inglés se movió con decisión en el mercado de fichajes y contrató a un nuevo guardameta.

El Aston Villa se adelantó al Paris Saint-Germain y cerró en los últimos minutos el fichaje del portero del Parma Zion Suzuki. El club aceptó pagar 30 millones de euros por el talentoso guardameta japonés, una cifra que podría alcanzar los 35 millones con variables. Se espera que Suzuki, destacado por su seguridad en el Mundial, luche por la titularidad.

El nuevo objetivo de la Juventus

Tras frustrarse el fichaje de Martínez, la Juventus centró de inmediato su atención en el portero del Tottenham Guglielmo Vicario. Según Fabrizio Romano, el club turinés negocia activamente su incorporación a préstamo con obligación de compra.

El portero italiano había perdido su puesto de titular en el Tottenham. Ahora tiene una gran oportunidad de regresar a la Serie A y recuperar minutos, y se espera que el fichaje se anuncie oficialmente en los próximos días.