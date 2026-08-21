La Juventus se prepara para grandes cambios en su portería

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La Juventus se prepara para grandes cambios en su portería

La Juventus de Turín se prepara para realizar cambios importantes en su plantilla de porteros. Ante la posibilidad de que Guglielmo Vicario sea el guardameta titular para la nueva temporada, el futuro de los otros porteros del equipo está en duda. Estos cambios podrían ser uno de los próximos movimientos importantes del club turinés en el mercado de fichajes. Sobre este asunto, Goal.com informa .

Según la información publicada por Tuttosport, Guglielmo Vicario está prácticamente destinado a convertirse en el nuevo número uno del club. Por ello, la Juventus se ve obligada a decidir el futuro de porteros experimentados como Mattia Perin y Michele Di Gregorio. Dependiendo de la situación del mercado de fichajes, al menos uno de ellos, o incluso ambos, podrían abandonar el equipo.

Mattia Perin y la opción del Palermo

El Palermo italiano está interesado en los servicios de Mattia Perin. Las negociaciones en esta dirección se ralentizaron inicialmente debido a problemas económicos. El Palermo considera que el precio de traspaso fijado por la Juventus es algo elevado. A pesar de ello, esta opción ha vuelto a cobrar fuerza en las últimas horas y las partes continúan negociando.

Mattia Perin también cuenta con otros pretendientes, y su futuro en el club turinés se aclarará en los próximos días. Si abandona el equipo, sería un giro importante para los Bianconeri en su proceso de renovación de la portería.

La situación de Michele Di Gregorio

La situación de Michele Di Gregorio es algo diferente, aunque sigue siendo igualmente delicada. El exjugador del Monza no está incluido en el nuevo proyecto técnico del cuerpo técnico y el club busca un nuevo destino para él. Como las negociaciones iniciales con el Marsella se han estancado, un traspaso directo parece complicado por ahora.

Sin embargo, en las últimas horas se ha sabido que el Bournemouth inglés está estudiando esta opción para reforzar su portería. La Lazio también sigue de cerca los movimientos del guardameta italiano. Este interés en el mercado de fichajes hace que la situación sea aún más atractiva.

La Juventus intenta encontrar una solución conveniente para todas las partes. El club quiere ayudar a Di Gregorio a encontrar un nuevo equipo donde pueda continuar su carrera con estabilidad. Si ambos porteros abandonan el equipo, el club turinés también tendrá que resolver la cuestión de su guardameta suplente, el número dos.

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