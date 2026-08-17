La Roma alcanza un acuerdo con el Porto por el traspaso de Rodrigo Mora

El club italiano Roma y el Porto están cerca de alcanzar un acuerdo definitivo por el traspaso del talentoso centrocampista Rodrigo Mora. Según Goal.com, ambos clubes han comenzado a intercambiar toda la documentación necesaria, mientras que el futbolista, nacido en 2007, se había convertido en uno de los principales objetivos del equipo romano. Sobre este asunto, Goal.com informa .

A pesar de algunas dificultades en las negociaciones durante los últimos días, las partes intensificaron sus esfuerzos en las últimas horas para cerrar el acuerdo. Inicialmente, el Porto exigía 50 millones de euros por el futbolista. Sin embargo, los planes del club en el mercado de fichajes y sus necesidades financieras provocaron un cambio en las condiciones.

Detalles del traspaso y condiciones económicas

Según Corriere dello Sport, la Roma no cambió su postura tras el rechazo de sus primeras ofertas y se alcanzó un acuerdo definitivo. El traspaso está valorado en 25 millones de euros y la cifra podría ascender a 30 millones con los bonus. Además, el Porto conservará el derecho a recibir el 50 % de una futura venta.

Después de una decisiva conversación telefónica entre el agente Jorge Mendes y el director deportivo de la Roma, Toni D’Amico, las partes llegaron a un acuerdo. El propio jugador también espera la luz verde para viajar a Roma y está previsto que llegue a la capital italiana en los próximos días.

La situación del jugador y el contrato

La situación en torno a Rodrigo Mora se había vuelto muy tensa en las últimas semanas. Tras quedarse en el banquillo el sábado en el partido contra el Rio Ave, los representantes del futbolista criticaron abiertamente el enfoque de la directiva y del cuerpo técnico del Porto. Aunque esta situación generó desencuentros en el club, no impidió que las negociaciones concluyeran con éxito.

La Roma está dispuesta a ofrecer al joven talento un contrato de cinco años. El acuerdo contempla un salario neto anual de 2 millones de euros. Los aficionados romanos esperan con gran interés ver cómo influirá el nuevo fichaje en el juego del equipo.