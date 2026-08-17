La Roma llega a un acuerdo con el Porto por el traspaso de Rodrigo Mora

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La Roma llega a un acuerdo con el Porto por el traspaso de Rodrigo Mora

El club italiano Roma está cerca de cerrar un fichaje importante para reforzar su plantilla. Según Goal.com, los romanos han llegado a la fase de intercambio de documentos para incorporar al talentoso centrocampista del Porto, Rodrigo Mora. Se espera que el traspaso de este joven futbolista, nacido en 2007, se complete próximamente, y todo apunta a que tendrá un papel importante en el equipo de la capital. La información fue publicada por Goal.com .

Detalles del traspaso y condiciones económicas

Según Corriere dello Sport, el Porto había pedido inicialmente 50 millones de euros por su futbolista. Sin embargo, las necesidades financieras del mercado de fichajes y las negociaciones sobre el valor del jugador desembocaron finalmente en un acuerdo diferente. La Roma presentó una oferta de 25 millones de euros garantizados, con un valor total que puede alcanzar los 30 millones gracias a los bonus.

Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es la cláusula que contempla un 50 % de una futura venta. El club portugués necesitaba liquidez para mantenerse activo en el mercado de fichajes y contratar a los jugadores que necesitaba. Esta situación financiera, junto con la intervención del reconocido agente Jorge Mendes, desempeñó un papel decisivo en el desenlace positivo del acuerdo.

Situación del jugador y condiciones del contrato

Aunque durante las negociaciones surgieron algunos desacuerdos entre las partes, la situación se resolvió rápidamente. Se espera que Rodrigo Mora viaje a Roma en los próximos días, pase el reconocimiento médico y firme su contrato con su nuevo equipo. Está previsto que firme por cinco años, con un salario neto anual de 2 millones de euros.

Según las informaciones disponibles, el propio jugador también quería que el traspaso se cerrara cuanto antes y estaba cansado de la complicada situación. El centrocampista, relegado al banquillo en el campeonato portugués y sin suficiente tiempo de juego, busca destacar en la Serie A italiana. La dirección de la Roma incorpora así a un joven talento y sienta las bases del futuro.

RomaPortoRodrigo MoraTraspasoSerie A
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Jahongir Tursunov
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