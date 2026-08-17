Ratings de EA FC 27: Mbappé y Haaland en la cima, Messi al alza

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Ratings de EA FC 27: Mbappé y Haaland en la cima, Messi al alza

EA Sports ha anunciado oficialmente las valoraciones de los jugadores de la nueva entrega de su tradicional simulador de fútbol anual, EA FC 27. Según Goal.com, estos datos muestran claramente cómo está cambiando el equilibrio de fuerzas en el fútbol mundial y han provocado un intenso debate entre los aficionados. En la nueva temporada, los dos delanteros más peligrosos comparten el trono de los terrenos virtuales. Goal.com informa de lo siguiente.

Los líderes y las novedades del fútbol masculino

La estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, mantiene su valoración general de 91. Sin embargo, esta vez no le acompaña Mohamed Salah, sino el delantero del Manchester City Erling Haaland, cuya valoración ha subido de 90 a 91. Estos dos futbolistas son los únicos jugadores masculinos que han alcanzado una valoración de 91 este año.

Tras los líderes aparece un grupo de estrellas con una valoración general de 90. Entre ellas están el centrocampista del Manchester City Rodri, el jugador del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé, además de Harry Kane, que defiende los colores del Bayern de Múnich, y Michael Olise, cuya valoración ha aumentado cuatro puntos tras su brillante debut en el Bayern.

Uno de los principales temas de debate cuando se publicaron las valoraciones fue la puntuación de Lionel Messi. Después de conquistar el Mundial con Argentina, la estrella del Inter Miami logró elevar su valoración de 86 a 89. Bruno Fernandes, que llevó al Manchester United a la Liga de Campeones, también subió de 87 a 89.

Sin embargo, no todos los representantes de la Premier League recibieron noticias igualmente positivas. El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, perdió dos puntos y bajó a una valoración general de 88. Aun así, sigue siendo uno de los mejores futbolistas en su posición. El grupo de jugadores con 88 también incluye a los defensas del Arsenal William Saliba y Declan Rice, además de Joshua Kimmich y Luis Díaz.

El panorama de las valoraciones en el fútbol femenino

En el fútbol femenino, Alexia Putellas, que se incorporó al London City Lionesses, mantiene el estatus de jugadora con la valoración más alta, con 91. A pesar de su salida del Barcelona, continúa siendo una referente técnica. Putellas se sitúa ligeramente por delante de la ganadora del Balón de Oro Aitana Bonmatí, cuya valoración bajó de 91 a 90 tras una temporada marcada por las lesiones.

Khadija Shaw, que conquistó el campeonato inglés con el Manchester City, también recibió una valoración general de 90. Su compañera Yui Hasegawa experimentó una notable subida, de 85 a 88, gracias a su inteligencia táctica. Estos cambios demuestran que la influencia global del campeonato nacional inglés está creciendo dentro del ecosistema de EA FC.

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