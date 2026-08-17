¿Se marchará Eldor Shomurodov a Estados Unidos? ¡Un club de la MLS se interesa por él!

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¿Se marchará Eldor Shomurodov a Estados Unidos? ¡Un club de la MLS se interesa por él!

el capitán de la selección de Uzbekistán y actual máximo goleador de Turquía Eldor Shomurodov podría continuar su carrera en el campeonato estadounidense. Según informó el reconocido periodista deportivo turco Oğuz Oruç el club de la MLS norteamericana St. Louis City está estudiando seriamente la posibilidad de fichar al delantero uzbeko de 31 años.

El delantero, que actualmente defiende los colores del İstanbul Başakşehir, tiene un contrato oficial con el club turco hasta junio de 2028 El Başakşehir compró de forma definitiva los derechos de Eldor a la Roma después de su gran temporada como cedido.

Bota de Oro y reconocimiento mundial

La temporada recién terminada fue la más brillante y productiva de la carrera de Shomurodov:

  • Máximo goleador de la Süper Lig: Disputó 34 partidos en el campeonato turco y marcó 22 goles además de repartir 5 asistencias, lo que le permitió conquistar la Bota de Oro;

  • Récord internacional: Eldor Shomurodov suma 95 partidos con la selección de Uzbekistán y ha marcado 45 goles para mantener el récord absoluto de máximo goleador histórico del país;

  • Obra maestra del Mundial 2026: El golazo de Shomurodov contra la República Democrática del Congo en el Mundial de 2026 fue incluido por la FIFA entre los tantos más bellos del torneo, en el segundo puesto ;

  • Demanda en el mercado de fichajes: Durante el mercado de verano, se informó que el delantero recibió ofertas de Arabia Saudí, Rusia y otros grandes clubes de Turquía.

¿Qué equipo es el St. Louis City que quiere fichar a Shomurodov?

Estos son los datos clave del club que representa al estado estadounidense de Misuri y juega sus partidos como local en el moderno estadio CityPark:

  • Una gestión histórica: Fundado en 2019 y debutante en la MLS desde 2023, el equipo está dirigido por Carolyn Kindle. Es el primer club en la historia de la liga cuyo paquete de control pertenece íntegramente a mujeres;

  • Un debutante récord: En su temporada inaugural, St. Louis City ganó sus cuatro primeros partidos y se convirtió en el primer equipo nuevo de la historia de la MLS en lograr el mejor arranque;

  • Resultados consistentes: La temporada 2026 es la cuarta del club en el campeonato. En febrero de 2026, el reconocido portero Roman Bürki se convirtió en el primer futbolista del club en disputar 100 partidos, mientras que en agosto el equipo amplió a 10 encuentros su racha invictaen todas las competiciones, estableciendo otro récord del club.

Tras jugar en los campeonatos de Uzbekistán, Rusia, Italia (Genoa, Roma, Spezia, Cagliari) y Turquía, y marcar en todas las competiciones, el traslado del delantero a Estados Unidos podría convertirse en un nuevo y gran capítulo de su carrera.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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