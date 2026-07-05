Thomas Tuchel habla sobre el estado de Inglaterra antes de los octavos de final del Mundial 2026

El seleccionador de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, brindó información sobre las bajas y los procesos de recuperación antes del encuentro de octavos de final de la Copa del Mundo contra México. Las noticias que llegan del campamento de los "Three Lions" son tanto preocupantes como esperanzadoras para los aficionados. La atención principal se centra en el estado de Reece James y Jarell Quansah, piezas clave de la defensa. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El capitán del Chelsea, Reece James, aún no se ha recuperado totalmente de su lesión. Según informa Goal.com, el lateral derecho no pudo participar en los últimos entrenamientos realizados en la capital mexicana. La lesión de rodilla sufrida en el partido de fase de grupos contra Ghana sigue afectándole. Su titularidad en el importante partido del domingo está en duda.

Problemas defensivos y regreso esperado

En la rueda de prensa, Thomas Tuchel señaló que los resultados de las revisiones médicas serán determinantes respecto al estado de Reece James. "Reece podría estar en el banquillo, pero todo depende de la conclusión final de los médicos. No podemos poner en riesgo su salud", explicó el técnico alemán. Al mismo tiempo, Tuchel confirmó que Jarell Quansah ha regresado a los entrenamientos completos. Se espera que el regreso del joven defensa, quien se perdió los partidos contra Panamá y la República Democrática del Congo, alivie un poco los problemas en la línea defensiva.

El duelo contra México se llevará a cabo en el legendario estadio Azteca. Thomas Tuchel valoró altamente la importancia de este encuentro. Según sus palabras, el ferviente apoyo de los anfitriones y la atmósfera del estadio serán una verdadera prueba para Inglaterra. No obstante, el entrenador expresó su confianza en la habilidad y preparación de sus pupilos.

El capitán del equipo, Harry Kane, también expresó sus opiniones antes del próximo partido. Destacó que las lesiones en la plantilla o las condiciones climáticas adversas (se esperan tormentas durante el juego) no pueden ser una excusa para la derrota. "México es un rival fuerte, pero debemos superar cualquier dificultad para llegar a los cuartos de final. La Copa del Mundo es valiosa precisamente por estos partidos complicados", dijo Kane.

Si la selección de Inglaterra supera con éxito esta etapa, obtendrá el pase a los cuartos de final que se disputarán en la ciudad de Miami. Por ahora, Tuchel y su equipo técnico centran su atención en preparar a Reece James para que al menos pueda ingresar desde el banquillo y en resistir la presión de México. Para los aficionados ingleses, la estabilidad de la línea defensiva podría ser el factor decisivo del encuentro.