Reece James lamenta profundamente la salida de Marc Cucurella al Real Madrid

El capitán del Chelsea, Reece James, admitió que la marcha de su compañero Marc Cucurella a la capital española le ha afectado anímicamente. El lateral izquierdo español se ha unido al Real Madrid, donde jugará bajo las órdenes de José Mourinho. Este traspaso deja un vacío significativo en la línea defensiva del club londinense. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, el valor de este traspaso fue de 55 millones de euros, más 5 millones de euros en variables. Durante sus cuatro años en Stamford Bridge, Cucurella ganó el Mundial de Clubes y la Conference League. Ahora continuará su carrera uniéndose al actual rey de Europa.

Desde la concentración de la selección inglesa para la Copa del Mundo, Reece James no ocultó sus sentimientos. "Hablé con él hace unos días. Es, sin duda, uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Así es el fútbol, los jugadores cambian de equipo constantemente. Estoy muy triste por su partida, pero le deseo mucha suerte en su nuevo equipo", afirmó el capitán del Chelsea.

El inicio de la era de Xabi Alonso

La salida de Cucurella podría generar problemas graves para el recién nombrado entrenador Xabi Alonso. Alonso, quien sustituyó a Liam Rosenior en abril, se convirtió en el sexto entrenador permanente bajo la propiedad de BlueCo. Ahora debe buscar la manera de suplir a un defensa experimentado con más de 160 partidos disputados.

La directiva del club confía en los recursos internos. En particular, Jorrel Hato ha mostrado un gran crecimiento recientemente, y también se espera la llegada del argentino Valentin Barco. Además, se dice que Geovany Quenda, de 19 años y fichado del Sporting CP, tendrá un papel importante en los planes de Alonso.

Aunque la partida de su amigo cercano sea dura, Reece James tiene grandes esperanzas de trabajar con Xabi Alonso. El técnico, que ganó casi todos los títulos en su carrera como futbolista, ha logrado crear un ambiente renovado en el vestuario. James ya ha hablado con el entrenador por teléfono y manifestó su deseo de aprovechar sus conocimientos tácticos.

"Con quien sea que hable, todos dicen que es un entrenador increíble. Su carrera como futbolista también fue legendaria. Estoy ansioso por trabajar bajo el mando de Xabi Alonso", añadió James. Estos cambios se ven como el comienzo de una nueva era para el Chelsea.