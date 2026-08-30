Lionel Messi anota cuatro goles contra Montreal y establece un nuevo récord en la MLS

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Lionel Messi anota cuatro goles contra Montreal y establece un nuevo récord en la MLS

El club estadounidense Inter Miami logró una contundente victoria por 7-1 sobre el CF Montréal en un partido de la MLS. El encuentro, disputado en el Chase Stadium, puso fin a la racha de malos resultados del equipo y regaló un nuevo récord histórico a la estrella argentina Lionel Messi. Esta victoria terminó con una racha de cinco partidos sin ganar en todas las competiciones para el equipo de Miami. Así lo informa Goal.com informa .

El marcador se abrió en el minuto 20 gracias al brasileño Casemiro, quien celebró su primer gol desde su llegada al club este verano. A partir de ahí, el dominio de Lionel Messi fue total. El experimentado delantero amplió la ventaja en el minuto 40 tras aprovechar un balón rechazado por un defensa después de un tiro libre. Al inicio de la segunda parte, marcó su segundo gol tras una brillante jugada individual.

Noche de récords y coraje ante una tragedia personal

Según Apple TV, este partido tuvo lugar en un momento emocionalmente difícil para Lionel Messi. A principios de este mes, su padre y representante de toda la vida, Jorge, falleció. A pesar de ello, el delantero dio todo en el campo y ayudó a sus compañeros. En particular, fue generoso al asistir a Luis Suárez, permitiendo que el uruguayo anotara el cuarto gol del equipo.

Hacia el final del partido, Lionel Messi completó su triplete. En el minuto 83, superó al portero con una vaselina magistral para ampliar la cuenta. Cerca del final, el joven talento de 18 años, Alexander Shaw, también se hizo presente en el marcador. En el tiempo de descuento, Messi aprovechó otro tiro libre para poner el broche de oro al encuentro.

Cifras históricas y reconocimiento de sus compañeros

Según Goal.com y medios extranjeros, este póker es el octavo partido de cuatro goles en la carrera de Lionel Messi. Además, se convirtió en el jugador que más rápido ha alcanzado los 20 partidos con dobletes o más en la historia de la MLS (72 partidos). Actualmente suma 18 goles en 19 encuentros, liderando la tabla de goleadores de la liga.

Tras el partido, el centrocampista Casemiro elogió la maestría del argentino. «Debemos disfrutar de estos momentos porque es alguien que está haciendo historia. Debemos verlo en el campo y competir con él», destacó el brasileño. El entrenador interino del equipo, Guillermo Hoyos, no ocultó su admiración por la actuación de su pupilo.

Tras esta goleada, el Inter Miami mantiene el 2º puesto en la tabla de la Conferencia Este, a 10 puntos del líder, Nashville SC. El CF Montréal permanece en la 14ª posición. El gran nivel mostrado por el equipo en esta etapa decisiva de la temporada despierta grandes esperanzas entre los aficionados.

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Jahongir Tursunov
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