El delantero del Arsenal Viktor Gyökeres desea continuar su carrera en el FC Barcelona y está intentando fichar por el club catalán. Según Goal.com, este giro inesperado en la recta final del mercado de fichajes podría convertirse en un problema inesperado para Mikel Arteta, ya que el equipo se preparaba para defender su posición en la Premier League. Sobre este asunto, Goal.com informa de ello.

Al parecer, el delantero sueco de 28 años busca poner rumbo a Cataluña apenas un año después de llegar al Emirates Stadium procedente del Sporting CP por 55 millones de libras esterlinas. Aunque rindió a buen nivel en su primera temporada, el atractivo del FC Barcelona parece haber cambiado los planes del futbolista. Sus representantes están haciendo todo lo posible para cerrar la operación antes del cierre del mercado de fichajes.

La búsqueda de un delantero y los problemas del FC Barcelona

El entrenador del club catalán, Hansi Flick, había destacado en varias ocasiones la necesidad de dar profundidad a la línea ofensiva después de que Robert Lewandowski se marchara como agente libre y Ferran Torres fichara por el Paris Saint-Germain. Los campeones de La Liga habían fijado inicialmente su objetivo en el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, pero el director general del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, se opuso firmemente al traspaso del argentino y rechazó el acuerdo.

El periodista de COPE Victor Navarro compartió en sus redes sociales las últimas novedades sobre la búsqueda de un delantero por parte de los catalanes. Según él, Lautaro Martínez se ha convertido en el objetivo principal con la aprobación de todos los dirigentes del club. Al mismo tiempo, tras cerrarse la opción de Julián Álvarez, se ha sabido que Viktor Gyökeres ofrece cada día sus servicios al FC Barcelona.

Las decisiones de Mikel Arteta y las opciones de futuro

La temporada pasada, Mikel Arteta empezó a confiar más en Kai Havertz como delantero centro en los partidos decisivos, incluida la final de la Champions League. Esta tendencia continuó al inicio de la nueva temporada: Havertz fue titular en el partido de la Supercopa ganado contra el Manchester City, mientras que Viktor Gyökeres solo entró desde el banquillo. La disminución de sus minutos también podría estar impulsando al futbolista a buscar otro equipo.

Si la directiva del Arsenal decide dejar marchar a Gyökeres, supondrá un cambio importante para el club. El contrato actual del futbolista se extiende hasta 2030, lo que permitiría al club londinense exigir una elevada cantidad de traspaso a los posibles compradores. Actualmente se debate que su fichaje podría ser una solución más viable para el equipo de Hansi Flick desde el punto de vista financiero y logístico.