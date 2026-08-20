La victoria del Atlético en La Liga y los cambios de Simeone

El Atlético de Madrid comenzó con éxito la nueva temporada de la liga española al derrotar 2-0 al Málaga en casa. Aunque la primera parte fue complicada para los locales, el impacto de los suplentes tras el descanso decidió el partido, según Goal.com .

En el encuentro disputado en el estadio Metropolitano, la ausencia de Julián Álvarez se hizo notar en la línea de ataque del conjunto madrileño. Durante los primeros 45 minutos, el equipo local no logró generar peligro y registró apenas un xG de 0,10 pese a disponer de cuatro ocasiones.

El impacto decisivo de los suplentes

Tras detectar la falta de ritmo de su equipo, el entrenador Diego Simeone realizó tres cambios ya en el minuto 57. El técnico dio entrada a Lee Kang-in, Álex Baena y Giuliano Simeone, modificando el equilibrio táctico del equipo.

Los cambios dieron resultado de inmediato. En su debut, Lee Kang-in abrió el marcador con un magnífico disparo desde fuera del área. Poco después, Álex Baena amplió la ventaja con un brillante gol de falta y aseguró el resultado final.

Las declaraciones de Diego Simeone tras el partido

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico argentino habló de las dificultades de la primera parte y destacó especialmente cómo los jugadores que salieron desde el banquillo cambiaron el partido. Simeone subrayó que su equipo mostró la calidad necesaria en una situación complicada.

"Intentamos comenzar los partidos con los jugadores que están en mejor condición física", declaró Simeone a los periodistas. "En la primera parte solo corrimos, no creamos ocasiones de gol. En la segunda, los cambios aportaron la calidad que necesitábamos. Todos los chicos nos dieron el impulso que esperábamos".

Lee Kang-in, que debutó y marcó en este encuentro, se convirtió en el tercer jugador más joven en marcar con el Atlético en La Liga durante el siglo XXI. El centrocampista de 25 años reconoció que al equipo aún le falta ritmo, pero señaló que seguirá creciendo individual y colectivamente gracias al trabajo constante.

Esta victoria proporciona al conjunto madrileño una importante ventaja psicológica antes de una nueva temporada que será exigente. El Atlético recibirá al Villarreal en la próxima jornada, programada para el domingo 23 de agosto.