Guglielmo Vicario se incorpora a la Juventus

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Guglielmo Vicario se incorpora a la Juventus

El guardameta italiano Guglielmo Vicario se ha convertido oficialmente en jugador de la Juventus de Turín. El experimentado portero, procedente del Tottenham, ha firmado un contrato con su nuevo club y comienza otra etapa importante de su carrera. Según Goal.com, el traspaso fue confirmado oficialmente tras las negociaciones entre las partes, y el guardameta regresó a Italia. Goal.com informa .

Según se ha informado, Vicario llegó a la Juventus cedido gratis hasta el final de la presente temporada. Además, el club turinés tiene la opción de comprar definitivamente los derechos del futbolista en el futuro. Esta cláusula figura entre las principales condiciones del contrato.

Valor del traspaso y detalles financieros

De acuerdo con el acuerdo entre los clubes, si la Juventus decide fichar definitivamente al jugador al final de la temporada, deberá pagar 8 millones de euros al Tottenham. El contrato también contempla hasta 2 millones de euros en variables vinculadas a los resultados deportivos. Así quedan claramente definidas las futuras condiciones económicas.

Según el comunicado oficial del club turinés, el contrato de cesión del guardameta, nacido en 1996, estará vigente hasta el 30 de junio de 2027. Durante este periodo, el cuerpo técnico podrá evaluar de cerca las cualidades de Vicario y tomar una decisión definitiva sobre su continuidad en la plantilla.

Nuevo dorsal y próximos desafíos

Vicario llevará el dorsal 25 en la Juventus. Tras su etapa en la Premier League inglesa, este regreso a la Serie A supone una gran oportunidad para que el guardameta demuestre su nivel y luche por un puesto como titular en su nuevo equipo.

Actualmente, el portero se prepara para ganarse la confianza de los entrenadores y aficionados de la Juventus con actuaciones seguras. Se espera que esta nueva aventura con los Bianconeri abra una nueva página en su carrera.

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