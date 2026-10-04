Dell actualiza su línea de portátiles protegidos Pro

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Dell actualiza su línea de portátiles protegidos Pro

Dell ha actualizado radicalmente su modelo Pro Rugged 14, parte de su famosa línea de portátiles protegidos. Según ixbt.com, el dispositivo cuenta ahora no solo con componentes técnicos modernos, sino también con un chasis robusto diseñado para trabajar en condiciones extremas. Esta actualización es un paso importante para los profesionales de la industria pesada, los servicios de rescate y quienes trabajan en campo. Así lo informa Ixbt.com.

Hardware potente y nuevos procesadores

El núcleo del portátil actualizado está compuesto por procesadores Intel. Los clientes ahora pueden elegir chips Intel Core Ultra Series 3. La gama presentada incluye los Core Ultra 5 335, Core Ultra 5 336H y Core Ultra 7 366H. Aunque no hay modelos X con gráficos integrados potentes, los usuarios pueden adquirir una versión equipada con tarjeta gráfica dedicada.

Para las capacidades gráficas, no se ofrece una tarjeta orientada a juegos, sino la RTX PRO 500 Blackwell, diseñada para tareas profesionales. La memoria RAM varía de 16 GB a 64 GB, utilizando módulos modernos LPCAMM2-8533. Para el almacenamiento, se instalan SSD de 512 GB a 2 TB. También está disponible como opción un SSD auto-cifrado para mayor seguridad.

Pantalla y autonomía

El dispositivo está equipado con una pantalla de 14 pulgadas y resolución de 1200p. También se ofrece una modificación especial con una pantalla ultrabrillante que alcanza los 1100 cd/m², ideal para uso en exteriores. Esto permite leer la información fácilmente incluso bajo la luz solar directa.

La autonomía también ha recibido atención especial. El portátil cuenta con una batería principal de 53,5 Wh, con la posibilidad de insertar una batería adicional idéntica en su interior. Esto duplica el tiempo de funcionamiento del equipo.

Conectividad y robustez

Cuenta con tecnologías de red inalámbrica modernas como Wi-Fi 7 y, opcionalmente, un módem Snapdragon X72 5G. El dispositivo también incluye un módulo GPS, dos puertos Thunderbolt 4 e incluso conserva el conector industrial estándar RS232.

Con un peso de 2,13 kg, este portátil protegido tiene una cifra muy aceptable. Aunque su grosor es de 33,6 mm, según Dell, el dispositivo puede soportar caídas desde 90 cm. El precio inicial del nuevo Dell Pro Rugged 14 comienza en 3945 USD.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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