Apple advierte a los propietarios de iPhone 18 Pro Max: el smartphone debe ser reemplazado

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Apple advierte a los propietarios de iPhone 18 Pro Max: el smartphone debe ser reemplazado

Apple ha confirmado que ha surgido un problema grave para algunos propietarios de iPhone 18 Pro Max que utilizan la red móvil AT&T en EE. UU. Según información de ixbt.com, este fallo provoca que los smartphones pierdan la conexión por completo y no se pueda restaurar mediante simples actualizaciones de software. Esto está causando dificultades inesperadas a miles de usuarios. Así lo informa Ixbt.com la noticia lo confirma.

Los expertos explican que, si el dispositivo ya ha sufrido este error, es necesario reemplazarlo directamente. La reinstalación del software u otros métodos no ayudan en esta situación. Se recomienda a los usuarios afectados que se pongan en contacto con los centros de servicio oficiales.

Medidas preventivas y actualizaciones

Aunque no es posible salvar los dispositivos dañados, Apple está tratando de evitar que el problema se extienda a otros usuarios. Con este fin, la compañía ha lanzado una actualización especial del sistema operativo iOS 27.0.1 y un paquete de configuración específico para el operador AT&T.

Según la recomendación de la compañía, todos los propietarios de iPhone 18 Pro Max deben instalar inmediatamente la versión iOS 27.0.1 a través de «Ajustes» → «General» → «Actualización de software». La configuración del operador llegará automáticamente a los suscriptores de AT&T en un plazo de dos semanas. También es posible verificarla manualmente.

Las causas del problema se mantienen en secreto

Por el momento, Apple no ha revelado las causas exactas de este fallo. Se señala que esta situación solo se observa en los modelos de iPhone 18 Pro Max en la red AT&T en los Estados Unidos. Otros operadores móviles y otros modelos de iPhone no se han visto afectados por este problema.

Los expertos se centran en las diferencias de hardware de los dispositivos. En particular, los modelos de iPhone 18 Pro Max lanzados para EE. UU. utilizan el módem Qualcomm Snapdragon X80. Al mismo tiempo, las versiones destinadas a otros países cuentan con el módem C2 diseñado por Apple. Sin embargo, no está claro si estas diferencias son la causa del fallo en la red AT&T.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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