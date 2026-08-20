La Juventus estudia el fichaje de Mateo Retegui

El club italiano Juventus estudia las posibilidades de fichar al delantero de la selección italiana Mateo Retegui para reforzar su ataque antes del cierre del mercado de fichajes. Según Tuttosport, el entrenador del equipo turinés exige la incorporación de otro delantero centro, y el jugador de 27 años es considerado un candidato ideal para esa función. Goal.com informa .

El jugador, que actualmente milita en Al-Qadsiah, ya había estado en el radar de la Juventus durante anteriores ventanas de fichajes. Sin embargo, esta vez el interés parece mucho más serio. El entrenador conoce bien las cualidades del futbolista gracias a la selección italiana y valora especialmente su movilidad sobre el terreno de juego y su instinto dentro del área.

Los principales obstáculos del fichaje

El club turinés realizó varios cambios en su plantilla este verano. Aunque llegaron nuevos jugadores, Dusan Vlahovic quedó libre y Lois Openda se marchó cedido. Por ello, el cuerpo técnico considera necesario incorporar a otro futbolista experimentado para aportar más profundidad al ataque.

Aun así, existen importantes problemas económicos que dificultan la operación. El salario anual del jugador en Al-Qadsiah es muy elevado, lo que supone uno de los principales obstáculos para el club turinés. Además, la Juventus debe vender al delantero Jonathan David antes de realizar otra incorporación.

Las opciones de las partes

Según Tuttosport, si el delantero de 27 años desea regresar al fútbol italiano, la Juventus preferiría incorporarlo inicialmente en calidad de cedido. El director deportivo Marco Ottolini, que en su día llevó al jugador al Genoa, también respalda esta idea.

El delantero, que tiene contrato hasta 2028, disputó la primera jornada de la Saudi Pro League con el Al-Qadsiah. Sin embargo, su enorme salario anual de 20 millones de euros dificulta el traspaso, a menos que el Al-Qadsiah acepte cubrir una parte importante del mismo.

Con poco tiempo antes del cierre del mercado de fichajes, la directiva de la Juventus corre contrarreloj. Si no se acuerdan las condiciones económicas, las posibilidades de que Mateo Retegui llegue a Turín seguirán siendo escasas.