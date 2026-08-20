La Juventus se prepara para vender a Jonathan David

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La Juventus se prepara para vender a Jonathan David

El club turinés Juventus ha puesto al delantero Jonathan David en el mercado de fichajes y planea obtener un beneficio económico con su venta. Según Goal.com, el futbolista canadiense se ha convertido en una carga para el club porque no encaja en el proyecto del entrenador Luchiano Spalletti. Al respecto, Goal.com informa .

El salario anual de David asciende a 6 millones de euros y actualmente sigue siendo un suplente costoso. El rendimiento del futbolista la temporada pasada estuvo por debajo de lo esperado, lo que obliga a la directiva a buscar un nuevo delantero.

Condiciones del fichaje y situación financiera

El club turinés pide 30 millones de euros por el futbolista, aunque no se descarta que el precio baje hasta los 20-25 millones de euros. Además, el club está dispuesto a estudiar una cesión.

El contrato vigente de David con la Juventus se extiende hasta 2030. Si el futbolista completa una buena temporada cedido, un traspaso definitivo en 2027 también podría ajustarse a los intereses del club.

El jugador despierta interés internacional en el mercado de fichajes, con clubes de Turquía, Francia e Inglaterra interesados en sus servicios.

Interés internacional y perspectivas

  • El Paris FC y el PSG siguen al jugador en Francia
  • El Aston Villa figura entre los pretendientes de Inglaterra
  • También hay interés de clubes turcos
Por ahora, el club turinés no ha recibido ninguna oferta oficial y concreta. Aun así, la salida de David daría a la Juventus margen financiero para incorporar a un nuevo delantero que cumpla con las exigencias de Spalletti.

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