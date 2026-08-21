La Juventus se prepara para grandes cambios en su portería

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La Juventus se prepara para grandes cambios en su portería

La Juventus de Turín se prepara para realizar cambios profundos en su plantilla de porteros. Ante la esperada llegada de Guglielmo Vicario como guardameta titular, el futuro de Mattia Perin y Michele Di Gregorio ha quedado en duda. Según Tuttosport, el club turinés se despedirá con seguridad de al menos uno de estos dos futbolistas experimentados, aunque también es muy probable que ambos abandonen el club. Goal.com informa .

Estos cambios previstos en la plantilla forman parte del nuevo proyecto deportivo del club. La llegada del nuevo portero modificará la competencia y el reparto de responsabilidades bajo los palos, lo que tendrá un impacto directo en el futuro de los guardametas actuales.

La situación de Mattia Perin

El Palermo sigue siendo uno de los principales clubes interesados en los servicios de Mattia Perin. Sin embargo, la posibilidad de este traspaso ha disminuido considerablemente en las últimas horas. El principal obstáculo es económico: el precio exigido por la Juventus se considera demasiado elevado para la directiva del Palermo.

La estrategia del City Football Group también está influyendo en las negociaciones. Como el grupo prefiere invertir en futbolistas más jóvenes, el proceso de negociación se ha ralentizado. Aunque el Palermo no ha descartado por completo la posibilidad de fichar al portero, alcanzar un acuerdo resulta ahora más complicado que antes.

Nuevas opciones para Michele Di Gregorio

La situación de Michele Di Gregorio ha tomado otro rumbo, aunque el guardameta tampoco pasa desapercibido. El exjugador del Monza no entra en los planes del nuevo proyecto deportivo de la Juventus, y la directiva busca para él un nuevo equipo adecuado. Debido a que los contactos iniciales con el Marsella se han enfriado, su traspaso directo se antoja complicado.

No obstante, en los últimos días se ha conocido el interés del Bournemouth. La Lazio también está estudiando la posibilidad de incorporar al guardameta italiano. La Juventus pretende encontrar una solución satisfactoria para todas las partes y que ofrezca al jugador las condiciones necesarias para recuperar minutos de juego.

Si ambos porteros abandonan Turín, se convertiría en una de las decisiones más importantes e inesperadas de la Juventus durante el mercado de fichajes de verano.

JuventusSerie AMattia PerinMichele Di GregorioFichajes
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