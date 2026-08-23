Rolando Romero: "Por 100 millones de dólares golpearía incluso a mi propio padre"

El campeón mundial de peso wélter de la WBA, Rolando Romero, hizo una declaración contundente antes de su próxima pelea por el título contra Teofimo Lopez. El campeón enfatizó que no hay lugar para la amistad en el ring, afirmando que su actitud hacia su oponente cambiará radicalmente tan pronto como comience el combate.

Romero y Lopez han tenido una relación cercana fuera del ring. Se conocen bien, han crecido profesionalmente en paralelo e incluso han participado juntos en sesiones de sparring.

Sin embargo, en una pelea donde el cinturón de campeón está en juego, está claro que para Romero la amistad pasa a un segundo plano.

1. Romero: «En cuanto suene la campana, olvidaré nuestra amistad»

Romero expresó abiertamente su postura antes de la pelea.

«Por 100 millones de dólares golpearía incluso a mi propio padre. ¡Lo haría ahora mismo! En cuanto suene la campana, olvidaré nuestra amistad», dijo Romero.

Estas palabras del campeón muestran claramente el estado mental con el que se prepara para el combate.

Para él, no son las relaciones personales en el ring, el cinturón de campeón de la WBA lo que será la prioridad.

2. ¿Qué historia une a Romero y Lopez?

La relación entre los futuros oponentes hace que esta pelea sea aún más interesante.

Romero y Lopez se conocen bien. La carrera profesional de ambos boxeadores se ha desarrollado en la misma época.

No solo han operado en el mismo entorno deportivo, sino que también han sido rivales en sesiones de sparring.

Por eso, ambos conocen bien las capacidades del otro sobre el ring.

3. Ahora, una pelea por el campeonato, no por la amistad

Por lo general, la amistad fuera del ring crea una atmósfera especial antes de una pelea. Pero esta vez, la situación es diferente.

El cinturón de campeón de la WBA está en juego.

Información Indicador Pelea Rolando Romero — Teofimo Lopez Cinturón Campeonato mundial de la WBA Categoría de peso Peso wélter Ubicación Las Vegas, EE. UU. Fecha de la pelea La noche del 22 al 23 de agosto Estatus de Romero Campeón vigente

En este caso, para ambos boxeadores, la victoria no es solo un resultado deportivo, sino un paso importante en sus carreras.

4. Lopez también está listo para el campeonato

Para Teofimo Lopez, esta pelea es la oportunidad de ganar el cinturón de campeón.

Independientemente de sus relaciones personales con Romero, subirá al ring con el objetivo de ganar.

Por eso, en la pelea se puede observar una confrontación psicológica bilateral: amigos fuera del ring — rivales dentro del ring.

5. La pregunta más interesante: ¿se mantendrá la amistad en el ring?

Después de la declaración de Romero, este será uno de los temas principales antes de la pelea.

Dijo abiertamente que dejaría de lado las relaciones personales cuando subiera al ring por el título.

El conocimiento previo y los sparrings con Lopez añaden intriga adicional a la pelea, ya que ambos boxeadores conocen el estilo y las capacidades de su oponente.

En el ring no se decide la amistad, sino el campeonato.

Conclusión

La pelea entre Rolando Romero y Teofimo Lopez no es un simple combate por el título. El cinturón de la WBA está en juego en este enfrentamiento entre el campeón vigente y un oponente que lo conoce bien.

Romero dejó claro que está listo para olvidar la amistad tan pronto como comience la pelea.

Ahora, el ring responderá a todas las preguntas: ¿Mantendrá Romero su cinturón de campeón o Lopez, siendo su amigo, le arrebatará el título?