Rodri y De Bruyne contra el City: ¿A quién se enfrentará el equipo de Maresca en la Champions League?

·4·Deportes
Rodri y De Bruyne contra el City: ¿A quién se enfrentará el equipo de Maresca en la Champions League?

El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027 Manchester Cityha presentado escenarios dramáticos. Tras la salida de Pep Guardiola, el nuevo entrenador de los «Citizens» Enzo Maresca tiene como objetivo devolver este prestigioso trofeo al Etihad por segunda vez en la historia del club.

Maresca, quien fue asistente de Guardiola durante el triplete de 2022/2023, debe ahora poner fin a los fracasos europeos como entrenador principal (tras las derrotas ante el Real Madrid en las últimas dos temporadas).

Los rivales del Manchester City en la fase de liga:

Los «Citizens» disputarán 8 intensos partidos en la fase de liga:

  • Paris Saint-Germain — en casa

  • FC Barcelona — fuera de casa

  • Sporting CP — en casa

  • FC Porto — fuera de casa

  • SSC Napoli — en casa

  • RB Leipzig — fuera de casa

  • AEK Atenas — en casa

  • RC Lens — fuera de casa

Ante viejos héroes: ¡el reencuentro con Rodri y De Bruyne!

La mayor intriga del sorteo Manchester Cityes el enfrentamiento de leyendas contra su antiguo club:

  • Rodri contra el City en el Camp Nou: El centrocampista español, traspasado al FC Barcelona por 65,4 millones de libras la semana pasada, se enfrentará a sus antiguos compañeros del triplete de 2023 en la segunda jornada.

  • Kevin De Bruyne y el Napoli: Tras nueve años brillantes en el City, el mediapunta belga regresa al Etihad en el bando rival.

  • El campeón vigente, el PSG: Uno de los principales rivales de los mancunianos será el poderoso Paris Saint-Germain, actual campeón de Europa.

Calendario y nuevo formato

Los partidos de la fase de liga de la Champions League se jugarán del 8 de septiembre al 27 de enero. En la tabla única de 36 clubes:

  • Puestos 1-8: Clasificación directa a octavos de final;

  • Puestos 9-24: Disputarán los playoffs de octavos de final.

Tras la derrota en la Community Shield ante el Arsenal (0-3) y la sufrida victoria ante el Bournemouth (2-1) en la Premier League, los pupilos de Maresca están listos para demostrar su valía internacional.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Sensación histórica: ¡Uzbekistán se convierte en campeón mundial de remo!Sensación histórica: ¡Uzbekistán se convierte en campeón mundial de remo!Hoy, 11:51El descontento de Lamine Yamal tras su sustitución y sus causasEl descontento de Lamine Yamal tras su sustitución y sus causasHoy, 10:59Europa League: ¡36 clubes y la composición de todos los bombos revelados! (Sorteo hoy)Europa League: ¡36 clubes y la composición de todos los bombos revelados! (Sorteo hoy)Hoy, 10:23Xabi Alonso explica la ausencia de Enzo Fernández de la convocatoriaXabi Alonso explica la ausencia de Enzo Fernández de la convocatoriaHoy, 09:37Un excompañero de Lionel Messi es nombrado entrenador del Inter MiamiUn excompañero de Lionel Messi es nombrado entrenador del Inter MiamiHoy, 09:12El Inter Miami elige un nuevo entrenador para trabajar con Lionel MessiEl Inter Miami elige un nuevo entrenador para trabajar con Lionel MessiHoy, 03:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)