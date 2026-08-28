Rodri y De Bruyne contra el City: ¿A quién se enfrentará el equipo de Maresca en la Champions League?

El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027 Manchester Cityha presentado escenarios dramáticos. Tras la salida de Pep Guardiola, el nuevo entrenador de los «Citizens» Enzo Maresca tiene como objetivo devolver este prestigioso trofeo al Etihad por segunda vez en la historia del club.

Maresca, quien fue asistente de Guardiola durante el triplete de 2022/2023, debe ahora poner fin a los fracasos europeos como entrenador principal (tras las derrotas ante el Real Madrid en las últimas dos temporadas).

Los rivales del Manchester City en la fase de liga:

Los «Citizens» disputarán 8 intensos partidos en la fase de liga:

Paris Saint-Germain — en casa

FC Barcelona — fuera de casa

Sporting CP — en casa

FC Porto — fuera de casa

SSC Napoli — en casa

RB Leipzig — fuera de casa

AEK Atenas — en casa

RC Lens — fuera de casa

Ante viejos héroes: ¡el reencuentro con Rodri y De Bruyne!

La mayor intriga del sorteo Manchester Cityes el enfrentamiento de leyendas contra su antiguo club:

Rodri contra el City en el Camp Nou: El centrocampista español, traspasado al FC Barcelona por 65,4 millones de libras la semana pasada, se enfrentará a sus antiguos compañeros del triplete de 2023 en la segunda jornada.

Kevin De Bruyne y el Napoli: Tras nueve años brillantes en el City, el mediapunta belga regresa al Etihad en el bando rival.

El campeón vigente, el PSG: Uno de los principales rivales de los mancunianos será el poderoso Paris Saint-Germain, actual campeón de Europa.

Calendario y nuevo formato

Los partidos de la fase de liga de la Champions League se jugarán del 8 de septiembre al 27 de enero. En la tabla única de 36 clubes:

Puestos 1-8: Clasificación directa a octavos de final;

Puestos 9-24: Disputarán los playoffs de octavos de final.

Tras la derrota en la Community Shield ante el Arsenal (0-3) y la sufrida victoria ante el Bournemouth (2-1) en la Premier League, los pupilos de Maresca están listos para demostrar su valía internacional.