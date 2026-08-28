Sensación histórica: ¡Uzbekistán se convierte en campeón mundial de remo!

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Sensación histórica: ¡Uzbekistán se convierte en campeón mundial de remo!

Se ha escrito una nueva página en la historia del deporte uzbeko durante el Campeonato Mundial de Remo que se celebra en Ámsterdam, Países Bajos. En las finales del 27 de agosto, nuestros compatriotas lograron un resultado sin precedentes al subir a lo más alto del podio.

Según el servicio de prensa del Comité Olímpico Nacional (CON) de Uzbekistán, este éxito ha quedado grabado en letras de oro en la historia del remo uzbeko como la primera medalla de oro ganada en campeonatos mundiales de categoría absoluta.

La maestría inigualable del dúo Nurmatov y Safaraliyev

Nuestros atletas, que participaron en la prueba de doble scull ligero (LM2x), superaron a los mejores competidores del mundo:

  • Meta dorada: El dúo formado por Shahzod Nurmatov y Sobir Safaraliyev completó la distancia con gran velocidad y una sincronización perfecta, obteniendo el máximo galardón del campeonato mundial: la medalla de oro;

  • Composición del podio: En una final muy reñida, la medalla de plata fue para los representantes de Alemania, mientras que la medalla de bronce fue para los atletas del equipo nacional de Estados Unidos.

Un gran paso hacia los Juegos Olímpicos

Los remeros uzbekos, al superar a los representantes de las principales potencias mundiales en este campeonato global, demuestran que este deporte ha alcanzado un nuevo nivel de calidad en nuestro país.

Esta victoria histórica no solo demostró la habilidad de nuestros atletas, sino que también aumentó significativamente el prestigio de nuestra selección nacional antes de las próximas grandes competiciones internacionales y los Juegos Olímpicos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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