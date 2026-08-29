Huawei presenta el reloj inteligente Watch D3 con tensiómetro

·23·Tecnología
Huawei presenta el reloj inteligente Watch D3 con tensiómetro

Huawei ha mostrado por primera vez el Watch D3, uno de sus dispositivos de salud más populares. Según informa ixbt.com, este nuevo gadget permite a los usuarios controlar su presión arterial con mayor precisión y comodidad, con una presentación mundial programada para el 2 de septiembre de este año. Así lo informa el portal Ixbt.com.

La nueva generación de dispositivos ha experimentado cambios significativos en su diseño. En particular, los fabricantes han logrado hacer la caja del reloj más delgada, mientras que el tamaño de la pantalla ha aumentado y los biseles se han reducido. Esto ofrece al usuario no solo un placer estético, sino también una mayor comodidad al leer los datos.

Diseño y paleta de colores

Se espera que el dispositivo llegue al mercado en dos variantes de color: Amber Brown y White. El reloj también contará con un moderno bisel dorado y correas de textura suave. Los ingenieros han prestado especial atención a la ubicación de los controles, manteniendo la posición tradicional de la corona giratoria y el botón funcional.

El enfoque principal es la mejora en el proceso de medición de la presión arterial. Aunque la empresa aún no ha revelado las especificaciones técnicas exactas de la pantalla, cabe recordar que el modelo anterior, el Watch D2, contaba con una pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas y un brillo de hasta 1500 nits.

Presentación mundial del 2 de septiembre

En la presentación mundial del 2 de septiembre, Huawei no se limitará a un solo dispositivo. Se espera que durante este evento se revelen varios nuevos gadgets portátiles.

Entre los nuevos dispositivos esperados se incluyen:

  • El reloj inteligente Huawei Watch D3
  • La nueva generación de relojes Huawei Watch 6
  • Los auriculares inalámbricos llamados FreeBuds Neo
Se espera que el lanzamiento de estos nuevos dispositivos del ecosistema en el mercado global fortalezca la posición de la empresa en el segmento de gadgets portátiles. Para los consumidores, estas tecnologías que permiten monitorear indicadores de salud se están convirtiendo en una parte integral de la vida cotidiana.

HuaweiWatch D3Reloj inteligenteTecnologíaGadgets portátiles
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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