En la última rueda de prensa, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, habló sobre una de las estrellas del equipo, Jude Bellingham, su juego y sus funciones en el campo. El experimentado técnico portugués, además de reconocer el talento único del centrocampista inglés, subrayó que la unidad colectiva está por encima de las individualidades.

Bellingham, que muestra un alto rendimiento desde el inicio de la nueva temporada, juega un papel clave en la racha ganadora del «club blanco».

«Estoy contento con cada uno de mis jugadores»: las exigencias y la filosofía de Mourinho

José Mourinho compartió sus opiniones sobre el ambiente en el equipo y el fútbol que esperan los aficionados:

La importancia de Bellingham: «Bellingham es realmente un jugador único. Es muy importante para el Real, pero prefiero hablar del equipo en su conjunto antes que de individuos;

El mecanismo colectivo: Estoy satisfecho con el desempeño de cada uno de mis jugadores. Debemos actuar en el campo como un equipo unido y sólido;

La confianza de la afición: Los aficionados vienen al estadio para ver a estos jugadores, disfrutar de su buen juego colectivo y celebrar las victorias», destacó el entrenador.

3 acciones decisivas en 2 partidos: el inicio prolífico de Bellingham

A sus 23 años, Jude Bellingham ha comenzado la nueva temporada de forma extremadamente prolífica: