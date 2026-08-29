El smartphone Huawei Mate XT 2 revelado antes de su presentación oficial

El reconocido insider @UniverseIce ha publicado recientemente nuevas imágenes del smartphone insignia Huawei Mate XT 2, cuyo lanzamiento se espera próximamente. Este dispositivo está generando gran interés en el mundo tecnológico gracias a su diseño plegable en tres partes y, según ixbt.com, el nuevo modelo difiere radicalmente de la generación anterior. Así lo informa Ixbt.com .

Basado en los renders publicados, los ingenieros de Huawei han abandonado la solución utilizada en la versión anterior para adoptar un nuevo esquema similar al utilizado en los dispositivos Samsung Galaxy Z TriFold. Esto demuestra que la empresa aspira a un diseño aún más avanzado y competitivo en el mercado de dispositivos plegables.

Apariencia y cambios de diseño

En las imágenes difundidas, el Huawei Mate XT 2 aparece en un atractivo chasis de color violeta. En la parte superior del panel trasero del smartphone se encuentra un gran bloque de cámara principal octogonal, que le otorga al dispositivo un aspecto único e imponente.

Además, los fabricantes han dotado a la cubierta trasera del dispositivo de una textura especial. Esto evita que el smartphone se resbale de las manos del usuario, haciendo que su agarre sea más cómodo y reforzando la sensación premium.

Mecanismo de plegado y capacidades

La principal peculiaridad del dispositivo reside en su capacidad de transformación. Completamente desplegado, el Huawei Mate XT 2 se convierte en una tableta compacta, ofreciendo al usuario las ventajas de una pantalla grande.

Al utilizar el dispositivo parcialmente plegado, se mantiene la posibilidad de usar la pantalla interna en un formato más compacto. Esta solución lleva la multitarea y el consumo de contenido en dispositivos móviles a un nuevo nivel.