El smartphone Huawei Mate XT 2 revelado antes de su presentación oficial

·3·Tecnología
El smartphone Huawei Mate XT 2 revelado antes de su presentación oficial

El reconocido insider @UniverseIce ha publicado recientemente nuevas imágenes del smartphone insignia Huawei Mate XT 2, cuyo lanzamiento se espera próximamente. Este dispositivo está generando gran interés en el mundo tecnológico gracias a su diseño plegable en tres partes y, según ixbt.com, el nuevo modelo difiere radicalmente de la generación anterior. Así lo informa Ixbt.com .

Basado en los renders publicados, los ingenieros de Huawei han abandonado la solución utilizada en la versión anterior para adoptar un nuevo esquema similar al utilizado en los dispositivos Samsung Galaxy Z TriFold. Esto demuestra que la empresa aspira a un diseño aún más avanzado y competitivo en el mercado de dispositivos plegables.

Apariencia y cambios de diseño

En las imágenes difundidas, el Huawei Mate XT 2 aparece en un atractivo chasis de color violeta. En la parte superior del panel trasero del smartphone se encuentra un gran bloque de cámara principal octogonal, que le otorga al dispositivo un aspecto único e imponente.

Además, los fabricantes han dotado a la cubierta trasera del dispositivo de una textura especial. Esto evita que el smartphone se resbale de las manos del usuario, haciendo que su agarre sea más cómodo y reforzando la sensación premium.

Mecanismo de plegado y capacidades

La principal peculiaridad del dispositivo reside en su capacidad de transformación. Completamente desplegado, el Huawei Mate XT 2 se convierte en una tableta compacta, ofreciendo al usuario las ventajas de una pantalla grande.

Al utilizar el dispositivo parcialmente plegado, se mantiene la posibilidad de usar la pantalla interna en un formato más compacto. Esta solución lleva la multitarea y el consumo de contenido en dispositivos móviles a un nuevo nivel.

HuaweiMate XT 2SmartphonesPantalla plegableTecnologías
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La nave de carga espacial Progress MS-35 fue repostada en BaikonurLa nave de carga espacial Progress MS-35 fue repostada en BaikonurHoy, 15:55El Samsung Galaxy S27 Ultra podría cambiar al chip Exynos 2700El Samsung Galaxy S27 Ultra podría cambiar al chip Exynos 2700Hoy, 15:28El rendimiento de un portátil gaming Asus aumenta drásticamente tras reemplazar el metal líquidoEl rendimiento de un portátil gaming Asus aumenta drásticamente tras reemplazar el metal líquidoHoy, 14:53Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)Hoy, 14:34Apple anuncia oficialmente la fecha de presentación del primer iPhone plegableApple anuncia oficialmente la fecha de presentación del primer iPhone plegableHoy, 14:04Apple podría retrasar los pedidos anticipados del iPhone 18 ProApple podría retrasar los pedidos anticipados del iPhone 18 ProHoy, 13:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8