Liu Ce noquea a su rival en el 1er asalto en su debut en UFC Shanghái (Video)

El torneo de UFC, celebrado en el «SPD Bank Oriental Sports Center» de Shanghái, China, brindó a los aficionados otro combate intenso y brillante. En la categoría de peso semipesado, el ex campeón de kickboxing K-1, el chino Liu Ce, disputó su primer combate en la promoción contra el peligroso brasileño Levi Rodriguez Jr., quien llegó a la liga a través de la Dana White's Contender Series.

A pesar de haber tenido solo cuatro combates en su carrera de MMA, Liu Ce, visto como el favorito en este enfrentamiento, cumplió con las expectativas ante su público y terminó la pelea en el mismo primer asalto con un final aterrador.

Un golpe en la sien y un gancho de derecha relámpago

El combate comenzó desde los primeros segundos con un intercambio de golpes abierto y sin concesiones por ambas partes:

Presión inicial: Al inicio del encuentro, Levi Rodriguez Jr. se mostró bastante activo, logrando sacudir al peleador chino con varios golpes precisos;

El punto de inflexión — Knockdown: Hacia la mitad del primer asalto, Liu Ce lanzó un golpe potente a la sien expuesta de su oponente, desequilibrando a Rodriguez y provocando un duro knockdown;

La caída y el punto final: Aunque el peleador brasileño intentó levantarse y salir de la situación con golpes de respuesta, sus piernas no pudieron mantener el equilibrio. Poco después, tras un potente gancho de derecha de Liu Ce, Rodriguez cayó de bruces sobre la lona del octágono, y el árbitro detuvo el combate de inmediato, registrando un KO limpio.

El brillante futuro de la estrella del kickboxing en las MMA

Este inicio confiado y sensacional del campeón de K-1 en UFC demostró que un nuevo y peligroso noqueador ha llegado a la división de peso semipesado: