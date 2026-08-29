Trump planea dar su nombre a un objeto en la Luna

·2·Mundo
Trump planea dar su nombre a un objeto en la Luna

Recientemente, el presidente de EE. UU. Donald Trump ha llamado la atención con frecuencia por sus iniciativas relacionadas con el cambio de nombre de objetos geográficos.

El presidente estadounidense Donald Trump expresó su aprobación a la idea de dar su nombre a uno de los objetos en la Luna. Habló de ello durante una discusión sobre objetos satelitales en un centro espacial ubicado en Texas.

«Espero que nombren algo similar con mi nombre», dijo Trump.

Durante el evento, el presidente estadounidense también se reunió con Reid Wiseman, astronauta estadounidense y comandante de la misión Artemis II. En la conversación, Trump destacó que uno de los cráteres lunares fue nombrado en honor a Carol, la esposa de Wiseman fallecida de cáncer.

Según Trump, la Luna es un espacio simbólico que puede preservar la memoria de las personas y sus nombres durante siglos. Por ello, manifestó que recibiría con agrado una propuesta para dar su nombre a un objeto geográfico lunar.

Durante el evento, el presidente de EE. UU. tomó otra decisión importante. Firmó un decreto para la creación de una academia espacial en el país.

Las iniciativas de Donald Trump relacionadas con nombres geográficos no terminan ahí. Recientemente, el presidente estadounidense ha planteado en varias ocasiones la cuestión de renombrar diversos objetos.

Entre ellos, anteriormente propuso renombrar el golfo de México como «golfo de América». Además, en el contexto de las tensiones comerciales con Canadá, firmó un decreto para renombrar el lago Ontario como «lago de América».

Además, el nombre de Trump ha sido otorgado a una autopista y a un aeropuerto en Florida. La iniciativa de añadir su nombre a la fachada del Kennedy Center en Washington fue anulada posteriormente por una decisión judicial.

Ahora, Trump expresa abiertamente su deseo de vincular su nombre con el espacio, sugiriendo que un objeto en la Luna podría llevar su nombre.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un alpinista atrapado a 79 metros de altura pudo usar su teléfonoUn alpinista atrapado a 79 metros de altura pudo usar su teléfonoHoy, 19:48Una estadounidense de 53 años realiza 1 826 flexiones en una horaUna estadounidense de 53 años realiza 1 826 flexiones en una horaHoy, 17:30El impacto de las fronteras cerradas: ¿qué está ocurriendo en las regiones orientales de Finlandia?El impacto de las fronteras cerradas: ¿qué está ocurriendo en las regiones orientales de Finlandia?Hoy, 17:03Reunión de emergencia en el Pentágono: Hegset reúne a cientos de generales en una base secretaReunión de emergencia en el Pentágono: Hegset reúne a cientos de generales en una base secretaHoy, 16:58Descubrimientos únicos de 320 000 años de antigüedad identificados en BostonliqDescubrimientos únicos de 320 000 años de antigüedad identificados en BostonliqHoy, 16:58Noche de terror en Rusia: 313 drones derribados, hay heridosNoche de terror en Rusia: 313 drones derribados, hay heridosHoy, 16:54
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público