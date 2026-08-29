Trump planea dar su nombre a un objeto en la Luna

Recientemente, el presidente de EE. UU. Donald Trump ha llamado la atención con frecuencia por sus iniciativas relacionadas con el cambio de nombre de objetos geográficos.

El presidente estadounidense Donald Trump expresó su aprobación a la idea de dar su nombre a uno de los objetos en la Luna. Habló de ello durante una discusión sobre objetos satelitales en un centro espacial ubicado en Texas.

«Espero que nombren algo similar con mi nombre», dijo Trump.

Durante el evento, el presidente estadounidense también se reunió con Reid Wiseman, astronauta estadounidense y comandante de la misión Artemis II. En la conversación, Trump destacó que uno de los cráteres lunares fue nombrado en honor a Carol, la esposa de Wiseman fallecida de cáncer.

Según Trump, la Luna es un espacio simbólico que puede preservar la memoria de las personas y sus nombres durante siglos. Por ello, manifestó que recibiría con agrado una propuesta para dar su nombre a un objeto geográfico lunar.

Durante el evento, el presidente de EE. UU. tomó otra decisión importante. Firmó un decreto para la creación de una academia espacial en el país.

Las iniciativas de Donald Trump relacionadas con nombres geográficos no terminan ahí. Recientemente, el presidente estadounidense ha planteado en varias ocasiones la cuestión de renombrar diversos objetos.

Entre ellos, anteriormente propuso renombrar el golfo de México como «golfo de América». Además, en el contexto de las tensiones comerciales con Canadá, firmó un decreto para renombrar el lago Ontario como «lago de América».

Además, el nombre de Trump ha sido otorgado a una autopista y a un aeropuerto en Florida. La iniciativa de añadir su nombre a la fachada del Kennedy Center en Washington fue anulada posteriormente por una decisión judicial.

Ahora, Trump expresa abiertamente su deseo de vincular su nombre con el espacio, sugiriendo que un objeto en la Luna podría llevar su nombre.