Silencio en el estadio de Shanghái: Denise Gomes noquea a la estrella china en el primer asalto

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Silencio en el estadio de Shanghái: Denise Gomes noquea a la estrella china en el primer asalto

En la ciudad china de Shanghái, el UFC Fight Night 286 continúa con resultados intensos y sorprendentes. En el combate coestelar, dos de las mejores representantes de la categoría peso paja femenino, la brasileña Denise Gomes y la experimentada estrella local Yan Xiaonan, subieron al octágono.

Compitiendo ante su público y ocupando el cuarto lugar en el ranking de la división, la china era considerada una de las grandes favoritas. Sin embargo, el combate terminó de manera totalmente inesperada en el primer asalto.

Golpe devastador en el 1er asalto: Gomes derriba a su oponente

La brasileña de 26 años tomó la iniciativa desde los primeros minutos, mostrando un estilo activo y agresivo:

  • El nocaut decisivo: En los momentos finales del primer asalto, Denise Gomes aprovechó hábilmente un descuido en la guardia de su rival para conectar un golpe extremadamente potente y preciso;

  • Intervención del árbitro: Al ver a Yan Xiaonan, de 37 años, perder el equilibrio y caer al suelo tras el violento impacto, el árbitro detuvo el combate de inmediato para proteger la salud de la luchadora, decretando un nocaut (KO) técnico;

  • Impacto para los locales: La derrota prematura de la veterana china, una de las grandes esperanzas de los aficionados locales, dejó a las gradas en estado de shock.

Una nueva fuerza en la división: 5 victorias consecutivas

Este éxito se convirtió en una de las victorias más importantes en la carrera profesional de Denise Gomes, de 26 años:

  • Racha ganadora: Gomes oficializó su quinta victoria consecutiva en el octágono de la UFC, elevando su récord total a 13 triunfos (13-3);

  • Camino al Top 5: Al derrotar a Xiaonan, clasificada en el 4º puesto, la brasileña se une al grupo de las principales aspirantes al título de peso paja;

  • La crisis de Xiaonan: La experimentada Yan Xiaonan, de 37 años, sufrió su segunda derrota consecutiva y la sexta en su carrera (18-6).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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