Sensación impactante en Shanghái: ¡Song Yadong noquea a Umar Nurmagomedov! (Video)

Organizado en la ciudad de Shanghái, China, el UFC Fight Night 286 causó un gran revuelo en el mundo de las artes marciales. En la pelea estelar, el gran favorito de la categoría peso gallo e invicto hasta la fecha, el ruso de 30 años Umar Nurmagomedov se enfrentó al favorito del público local, Song Yadong, de 28 años.

Contrario a lo que esperaban muchos analistas, este enfrentamiento terminó antes de tiempo con un nocaut verdaderamente dramático.

Golpes relámpago en el segundo asalto: ¿Cómo fue derribado Nurmagomedov?

Impulsado por el apoyo incesante de los aficionados locales, el luchador chino demostró una preparación y táctica perfectas durante el combate:

El golpe decisivo al cuello: Durante el segundo asalto, Song Yadong lanzó un golpe inesperado y extremadamente potente a la cabeza y cuello de su oponente, haciendo que Umar perdiera el equilibrio por completo;

Finalización en serie: Tras caer al suelo y quedar indefenso, el luchador ruso recibió tres golpes precisos y contundentes de Yadong;

Decisión del árbitro: El árbitro intervino de inmediato para detener el combate y declarar la histórica victoria de Song Yadong por nocaut (KO) puro.

La pelea pospuesta de Abu Dabi y el destino en Shanghái

Para Umar Nurmagomedov, este torneo y este rival no estaban en los planes originales: