Reunión de emergencia en el Pentágono: Hegset reúne a cientos de generales en una base secreta

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Reunión de emergencia en el Pentágono: Hegset reúne a cientos de generales en una base secreta

Un nuevo proceso de preparación importante y misterioso ha comenzado en los círculos militares estadounidenses. Según el prestigioso The Wall Street Journal (WSJ) que cita fuentes oficiales estadounidenses, el jefe del Departamento de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, está desarrollando un plan para reunir a cientos de altos mandos militares y generales en la famosa base de los Marines de Quantico, en Virginia, antes de finales de año.

Las fuentes señalan que durante la próxima reunión a puerta cerrada se espera que se anuncien planes estratégicos relacionados con las Fuerzas Armadas de EE. UU. y nuevas órdenes especiales.

La cumbre secreta en Quantico y la respuesta oficial del Pentágono

Por ahora, muchos detalles sobre la próxima reunión especial se mantienen en estricto secreto:

  • Fecha exacta y participantes: La fecha exacta del evento y la composición del generalato que asistirá aún no han sido confirmadas en su totalidad;

  • Donald Trump ¿asistirá? La mayor incógnita gira en torno a si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistirá personalmente a esta importante cumbre militar;

  • Reacción del Pentágono: El portavoz del departamento militar, Joel Valdez, respondió a las preguntas de los periodistas indicando que, por el momento, no hay información detallada que pueda ser anunciada oficialmente.

¿Se repetirán los eventos de 2025? Críticas a la política de Biden y nuevas exigencias

En EE. UU. ya se organizó una reunión de emergencia similar en septiembre de 2025, precisamente en la base de Quantico:

  • Convocatoria inesperada: En aquel entonces, altos mandos militares de todo el país fueron convocados de urgencia a la base en un corto periodo de tiempo sin que se revelaran las razones de antemano;

  • Preparación para el combate y críticas severas: En la reunión del año pasado se establecieron las principales líneas de trabajo del Pentágono, se exigió un aumento drástico en la preparación para el combate del personal y se criticaron duramente las decisiones de la administración del expresidente Joe Biden respecto al ejército.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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