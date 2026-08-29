Un alpinista atrapado a 79 metros de altura pudo usar su teléfono

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Un alpinista atrapado a 79 metros de altura pudo usar su teléfono

En Estados Unidos, un alpinista fue criticado en las redes sociales por quedar atrapado en una situación peligrosa en una ladera y, aun así, usar su teléfono.

Mientras escalaba la pared escarpada del monte Yonah sin cuerdas, quedó atrapado en una cornisa de unos 50x50 cm a 79 metros de altura, sin poder subir ni bajar de forma segura. No sufrió lesiones.

El incidente ocurrió el martes 25 de agosto, poco después de las 19:00 horas. El alpinista llamó al 911. Los servicios de emergencia lo localizaron rápidamente en la ladera oeste de la montaña mediante un dron.

En las imágenes del rescate se ve al alpinista de pie en una pequeña cornisa. El bombero Will Roper descendió en rappel por la pared para llegar hasta él.

Junto con sus compañeros, aseguraron al alpinista y lo bajaron. La operación concluyó 42 minutos después de la llegada de los rescatistas.

En el lugar intervinieron los servicios de bomberos del condado de White, ambulancias, gestión de emergencias y el Departamento de Recursos Naturales de Georgia. Las autoridades indicaron que el dron fue «crucial» para encontrar al alpinista rápidamente.

Aunque el alpinista fue rescatado ileso, el hecho de que escalara sin cuerdas y utilizara su teléfono en una cornisa estrecha provocó duras críticas de los usuarios de internet.

La operación de rescate finalizó sin incidentes adicionales. La Seguridad Pública del condado de White elogió el trabajo de todas las agencias y rescatistas.

Tras publicarse el video del rescate, los usuarios expresaron opiniones diversas. Algunos celebraron la suerte del alpinista y el trabajo de los rescatistas, mientras que otros calificaron su acción de «insensatez».

Un usuario destacó que subió la montaña sin cuerdas, con zapatillas deportivas y una mochila. Otros señalaron que los rescatistas pusieron en riesgo sus propias vidas para bajarlo.

Algunos compararon el incidente con el famoso escalador Alex Honnold, comentando: «No eres Alex Honnold». Subrayaron que una escalada tan compleja no es algo que cualquiera pueda hacer.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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