La estrella belga del Napoli, Kevin De Bruyne, abordó uno de los temas más dolorosos de la Serie A y de los clubes locales en una entrevista exclusiva con el prestigioso diario italiano Corriere dello Sport El experimentado mediapunta criticó duramente el enfoque del fútbol italiano hacia los jóvenes talentos y el sistema de oportunidades que se les brinda.

Según De Bruyne, el hecho de que los futbolistas jóvenes permanezcan en el banquillo en los clubes italianos obstaculiza su crecimiento individual y el desarrollo general del fútbol nacional.

El caso de Antonio Vergara y el enfoque en Italia

El centrocampista belga citó una situación sorprendente que presenció durante sus primeros días en el Napoli:

Una diferencia inesperada: «Cuando llegué al Napoli y vi a Antonio Vergara, pensé que era un joven prometedor de 18 años. Luego descubrí que ya tenía 23 años;

La experiencia de Inglaterra y Bélgica: En Bélgica o Inglaterra, un jugador talentoso de 18 años suele empezar a jugar con regularidad en el primer equipo. En Italia, prevalece un enfoque totalmente diferente y conservador;

El tiempo de juego como factor de desarrollo: Los jugadores jóvenes deben jugar con regularidad. Solo bajo una gran presión y con experiencia real en partidos pueden crecer más rápido y alcanzar un alto nivel», enfatizó De Bruyne.

La necesidad de reformas estructurales en la Serie A

Esta declaración de Kevin De Bruyne ha provocado amplios debates entre la comunidad deportiva y los expertos italianos: