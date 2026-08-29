Kevin De Bruyne revela un gran problema en el fútbol italiano

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Kevin De Bruyne revela un gran problema en el fútbol italiano

La estrella belga del Napoli, Kevin De Bruyne, abordó uno de los temas más dolorosos de la Serie A y de los clubes locales en una entrevista exclusiva con el prestigioso diario italiano Corriere dello Sport El experimentado mediapunta criticó duramente el enfoque del fútbol italiano hacia los jóvenes talentos y el sistema de oportunidades que se les brinda.

Según De Bruyne, el hecho de que los futbolistas jóvenes permanezcan en el banquillo en los clubes italianos obstaculiza su crecimiento individual y el desarrollo general del fútbol nacional.

El caso de Antonio Vergara y el enfoque en Italia

El centrocampista belga citó una situación sorprendente que presenció durante sus primeros días en el Napoli:

  • Una diferencia inesperada: «Cuando llegué al Napoli y vi a Antonio Vergara, pensé que era un joven prometedor de 18 años. Luego descubrí que ya tenía 23 años;

  • La experiencia de Inglaterra y Bélgica: En Bélgica o Inglaterra, un jugador talentoso de 18 años suele empezar a jugar con regularidad en el primer equipo. En Italia, prevalece un enfoque totalmente diferente y conservador;

  • El tiempo de juego como factor de desarrollo: Los jugadores jóvenes deben jugar con regularidad. Solo bajo una gran presión y con experiencia real en partidos pueden crecer más rápido y alcanzar un alto nivel», enfatizó De Bruyne.

La necesidad de reformas estructurales en la Serie A

Esta declaración de Kevin De Bruyne ha provocado amplios debates entre la comunidad deportiva y los expertos italianos:

  • Integrar a los jóvenes en la plantilla: Muchos expertos coinciden con la estrella belga, destacando que la búsqueda de resultados inmediatos por parte de los clubes de la Serie A, a costa de no confiar en los jóvenes, debilita la competitividad de los clubes italianos y de la selección nacional en el ámbito internacional.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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