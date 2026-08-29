Catástrofe apocalíptica en Nepal: 675 muertos y 3 000 desaparecidos

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Catástrofe apocalíptica en Nepal: 675 muertos y 3 000 desaparecidos

Un terrible desastre natural en las regiones montañosas del norte de Nepal está causando las mayores pérdidas en la historia de la región. Según la agencia AFP, citando a los servicios de emergencia, el número de muertos tras las devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el colapso de un inmenso glaciar ha alcanzado 675 personas, mientras que el número de desaparecidos se acerca a las 3 000.

La catástrofe convirtió instantáneamente en ruinas pueblos enteros, centros turísticos y corredores de transporte estratégicos.

Colapso glaciar y río bloqueado: ¿Cómo comenzó el desastre?

Se han determinado las causas y la cronología del desastre:

  • Sacudida en el monte Langtang-Lirung: El miércoles por la mañana, una masa glaciar masiva colapsó en la alta cadena montañosa;

  • Bloqueo del cauce del río: Millones de toneladas de rocas y lodo que siguieron al glaciar bloquearon completamente el río Lxende-Kxola, formando una presa natural masiva;

  • Ola devastadora: La presión del agua acumulada rompió la presa, arrastrando todas las estructuras a su paso por el valle. Como resultado, los puentes, carreteras y grandes centrales eléctricas en la famosa ruta internacional que conecta Katmandú con el Tíbet fueron totalmente destruidos.

Turistas extranjeros atrapados: contacto perdido con 320 personas

El Ministerio de Turismo de Nepal publicó cifras oficiales sobre la situación de los extranjeros y peregrinos presentes en la zona:

  • Rescatados: Durante las operaciones de evacuación de emergencia realizadas hasta el momento, 621 turistas extranjeros fueron evacuados con éxito de las zonas peligrosas;

  • Sin contacto: Al menos 320 turistas extranjeros están sin contacto, y las operaciones especiales de búsqueda y rescate continúan bajo condiciones climáticas difíciles.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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