Las relaciones diplomáticas entre Alemania y Rusia alcanzan un punto de tensión crítica. Según los prestigiosos Politico y Welt am Sonntag , citando a tres altos funcionarios gubernamentales, el canciller alemán Friedrich Merz se prepara para acusar oficialmente a Moscú del intento de ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig y anunciar nuevas medidas restrictivas «a gran escala» contra Rusia.

El nuevo plan de Berlín contempla la imposición de sanciones nacionales directas contra estructuras rusas, en paralelo a las restricciones generales de la Unión Europea.

«Expulsar diplomáticos ya no es suficiente»: las medidas esperadas de Berlín

Las fuentes señalan que el gobierno alemán no pretende limitarse esta vez a las respuestas diplomáticas tradicionales:

La necesidad de medidas estrictas: Según uno de los funcionarios, la expulsión de ciertos diplomáticos o el cierre de la «Casa Rusa» en Berlín ya no son suficientes. Alemania contempla en su lugar endurecer al máximo las sanciones financieras o ampliar aún más el suministro de armas a Kiev;

Calendario del anuncio: Merz podría hacer esta firme declaración a principios de la próxima semana, antes o durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Irlanda, el martes;

La posición firme del canciller: Anteriormente, Merz había señalado que este incidente traería graves consecuencias: «El ataque con drones en Leipzig muestra que nos enfrentamos a peligros muy reales... Ellos responderán por esto», había declarado.

Factor político interno: elecciones importantes en Sajonia-Anhalt y Berlín

El momento del anuncio del canciller está estrechamente ligado a los complejos procesos políticos dentro del país: