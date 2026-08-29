Merz acusa a Rusia del ataque con drones en Leipzig y prepara sanciones masivas
Las relaciones diplomáticas entre Alemania y Rusia alcanzan un punto de tensión crítica. Según los prestigiosos Politico y Welt am Sonntag , citando a tres altos funcionarios gubernamentales, el canciller alemán Friedrich Merz se prepara para acusar oficialmente a Moscú del intento de ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig y anunciar nuevas medidas restrictivas «a gran escala» contra Rusia.
El nuevo plan de Berlín contempla la imposición de sanciones nacionales directas contra estructuras rusas, en paralelo a las restricciones generales de la Unión Europea.
«Expulsar diplomáticos ya no es suficiente»: las medidas esperadas de Berlín
Las fuentes señalan que el gobierno alemán no pretende limitarse esta vez a las respuestas diplomáticas tradicionales:
La necesidad de medidas estrictas: Según uno de los funcionarios, la expulsión de ciertos diplomáticos o el cierre de la «Casa Rusa» en Berlín ya no son suficientes. Alemania contempla en su lugar endurecer al máximo las sanciones financieras o ampliar aún más el suministro de armas a Kiev;
Calendario del anuncio: Merz podría hacer esta firme declaración a principios de la próxima semana, antes o durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Irlanda, el martes;
La posición firme del canciller: Anteriormente, Merz había señalado que este incidente traería graves consecuencias: «El ataque con drones en Leipzig muestra que nos enfrentamos a peligros muy reales... Ellos responderán por esto», había declarado.
Factor político interno: elecciones importantes en Sajonia-Anhalt y Berlín
El momento del anuncio del canciller está estrechamente ligado a los complejos procesos políticos dentro del país:
Presión de las elecciones regionales: El próximo domingo se celebrarán importantes elecciones parlamentarias en Sajonia-Anhalt, y dos semanas después en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín;
El ranking de «Alternativa para Alemania»: Según las encuestas, el partido «Alternativa para Alemania» (AfD), partidario de suavizar las relaciones con Rusia, lidera en las regiones del este. Esta situación hace que los pasos de política exterior del gobierno sean especialmente sensibles.
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