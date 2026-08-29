Milagro: Una familia entera sobrevive a una inundación devastadora en Nepal (Video)

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Milagro: Una familia entera sobrevive a una inundación devastadora en Nepal (Video)

Un desastre natural mortal en Nepal — fuertes inundaciones y flujos de lodo provocados por lluvias incesantes han dejado varias localidades en ruinas. Las imágenes difundidas en redes sociales, que han conmocionado a millones, muestran la lucha por la supervivencia de una familia atrapada en una casa de dos pisos mientras una inmensa corriente de lodo arrasaba todo a su paso.

Mientras la devastadora riada pasaba con fuerza destructiva junto a su hogar, los miembros de la familia se vieron obligados a subir al segundo piso y al techo esperando ser rescatados.

Devastación circundante y casa aislada

Los videos y fotografías muestran la aterradora magnitud del fenómeno natural:

  • Peligro inminente: La planta baja y las calles quedaron instantáneamente bajo olas de lodo espeso, mientras que los vehículos y pequeñas estructuras cercanas fueron sepultados bajo el fango;

  • La valentía de la familia: A medida que el nivel del agua subía, los ciudadanos refugiados en el balcón y el techo lucharon por su vida durante varias horas, esperando a que la violenta corriente disminuyera;

  • El paisaje tras la retirada del agua: Las imágenes tomadas tras el paso de la corriente mostraron que la mayoría de las estructuras cercanas quedaron destruidas, pero la sólida casa donde la familia se refugió, aunque gravemente dañada, permaneció en pie.

Consecuencias de la tragedia y operaciones de rescate

Continúan los esfuerzos para mitigar las consecuencias del desastre y brindar ayuda a la población local en la región:

  • Infraestructura bajo el lodo: Al bajar el nivel del agua, se reveló que las calles del pueblo estaban cubiertas por varios metros de lodo, arena y piedras;

  • Rescate de emergencia: Los rescatistas locales y el ejército están tomando medidas para evacuar a los ciudadanos atrapados en sus hogares y proporcionar asistencia médica urgente a los afectados.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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