Leandro Paredes critica la suspensión impuesta por la FIFA

El centrocampista de la selección argentina, Leandro Paredes, calificó de excesiva e injusta la suspensión de diez partidos impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FIFA tras los incidentes ocurridos después de la final de la Copa del Mundo. Según informa Goal.com, el jugador hizo estas declaraciones a la prensa tras un partido del campeonato nacional con su actual club, Boca Juniors. Esto es lo que informa Goal.com .

Cabe recordar que el final de la Copa del Mundo, ganada por España con un gol decisivo de Ferran Torres en la prórroga, estuvo marcado por altercados y disturbios. Leandro Paredes, quien participó activamente en las tensiones en el centro del campo, recibió una de las sanciones más duras, quedando fuera por diez partidos.

Proporcionalidad de las penas y protestas

En opinión de Paredes, las decisiones de la comisión son unilaterales y muy exageradas. Calificó de incomprensible que el jugador español Gavi, quien le dio un golpe en el pecho, solo recibiera un partido de suspensión. Gavi se vio involucrado en el altercado al intentar defender a su compañero Eric García.

Por parte de Argentina, no solo Paredes fue sancionado duramente, sino también Nahuel Molina. Este último fue suspendido por siete partidos debido a sus acciones agresivas contra Rodri en los últimos minutos del encuentro. Estas marcadas diferencias han provocado serias protestas por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los jugadores.

Acciones de la AFA y multas

La Asociación del Fútbol Argentino se prepara para presentar una queja formal contra las decisiones de la FIFA. Los expertos están estudiando la posibilidad de presentar una apelación para suavizar las sanciones. Al mismo tiempo, la AFA fue multada con 275 000 euros por violar las normas disciplinarias durante el torneo.

La mayor de estas infracciones ocurrió tras la victoria de Argentina en semifinales contra Inglaterra. En aquel momento, jugadores clave como Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez mostraron pancartas reafirmando la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, lo que provocó una gran controversia pública.