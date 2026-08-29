«El Clásico» uzbeko: Neftchi vence a Pakhtakor y avanza a cuartos de final

Los octavos de final de la Copa de Uzbekistán fueron el escenario del enfrentamiento más esperado. En el estadio Istiqlol de Ferganá, los dos rivales históricos del fútbol uzbeko, Neftchi y Pakhtakor, se midieron en un duelo intenso. En un derbi de alta tensión, los locales se impusieron por 1-0.

El destino del reñido encuentro se decidió con un único gol marcado a 9 minutos del final.

El golpe decisivo en el minuto 81: el dúo Perica y Jovovic

El partido comenzó con una batalla táctica y cautelosa por parte de ambos equipos:

El héroe desde el banquillo: El delantero Stipe Perica, que entró al campo en el minuto 70 por decisión del entrenador del Neftchi, se convirtió en el héroe del partido;

La jugada del gol: En el minuto 81, tras un pase preciso de Vladimir Jovovic, Perica perforó la portería del club capitalino, haciendo vibrar al estadio Istiqlol;

Defensa sólida: A pesar de la presión constante de los visitantes en los minutos finales, el club de Ferganá mantuvo el resultado y aseguró su pase a los cuartos de final de la Copa de Uzbekistán.

Acta del partido y alineaciones

Copa de Uzbekistán. Octavos de final

Neftchi (Ferganá) — Pakhtakor (Taskent) — 1:0

Gol: Stipe Perica 81 (1:0).

Amonestación: Khojiakbar Alijonov 74.

Estadio: Ferganá, Istiqlol.