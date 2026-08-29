«El Clásico» uzbeko: Neftchi vence a Pakhtakor y avanza a cuartos de final
Los octavos de final de la Copa de Uzbekistán fueron el escenario del enfrentamiento más esperado. En el estadio Istiqlol de Ferganá, los dos rivales históricos del fútbol uzbeko, Neftchi y Pakhtakor, se midieron en un duelo intenso. En un derbi de alta tensión, los locales se impusieron por 1-0.
El destino del reñido encuentro se decidió con un único gol marcado a 9 minutos del final.
El golpe decisivo en el minuto 81: el dúo Perica y Jovovic
El partido comenzó con una batalla táctica y cautelosa por parte de ambos equipos:
El héroe desde el banquillo: El delantero Stipe Perica, que entró al campo en el minuto 70 por decisión del entrenador del Neftchi, se convirtió en el héroe del partido;
La jugada del gol: En el minuto 81, tras un pase preciso de Vladimir Jovovic, Perica perforó la portería del club capitalino, haciendo vibrar al estadio Istiqlol;
Defensa sólida: A pesar de la presión constante de los visitantes en los minutos finales, el club de Ferganá mantuvo el resultado y aseguró su pase a los cuartos de final de la Copa de Uzbekistán.
Acta del partido y alineaciones
Copa de Uzbekistán. Octavos de final
Neftchi (Ferganá) — Pakhtakor (Taskent) — 1:0
Gol: Stipe Perica 81 (1:0).
Amonestación: Khojiakbar Alijonov 74.
Estadio: Ferganá, Istiqlol.
Neftchi: Botirali Ergashev, Bojan Ciger, Ikromjon Alijonov, Ibrohimkhalil Yuldoshev (Bilolkhon Toshmirzaev, 46), Vladimir Jovovic, Khurshid Giyosov (Mukhsinjon Ubaydullaev, 70), Asilbek Jumaev (Jurani Ferreira, 79), Nurmukhammad Abduganiev, Zoran Marusic (Stipe Perica, 70), Farrukh Sayfiev, Koffi Kouao;
Pakhtakor: Sanjar Kuvvatov, Zaid Tahsin, Khojiakbar Alijonov, Akmal Mozgovoy, Khojimat Erkinov (Bashar Resan, 27), Dostonbek Khamdamov (Flamarion, 42), Abdurauf Buriev, Sardor Sobirkhojaev (Dilshod Saitov, 78), Ayman Hussein (Stefan Chinedu, 78), Sherzod Nasrullaev, Mukhammadrasul Abdumajidov.
…