Ha ocurrido un evento histórico que transformará radicalmente el mapa energético y geopolítico mundial. El presidente de EE. UU. Donald Trump ha anunciado oficialmente la firma del contrato petrolero más grande en la historia de la humanidad entre Washington y Caracas. Según el acuerdo, la parte estadounidense ha obtenido el control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles distribuidos en 17 enormes yacimientos estratégicos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó este acuerdo como un «paso histórico» destinado a restaurar la economía nacional. Se espera que más de 100 mil millones de dólares en inversiones sean atraídos y que más de 209 mil millones de dólares en ingresos fiscales lleguen al tesoro público.

100 años de control y un mecanismo del 55 %: ¿Cuáles son los términos del acuerdo?

Según fuentes diplomáticas de las agencias Associated Press y Reuters, el acuerdo se está implementando bajo condiciones sin precedentes:

Yacimientos concedidos por 100 años: El derecho a explotar 17 yacimientos petroleros se otorga por un plazo de 100 años a una nueva estructura creada con la participación de EE. UU. y un operador privado líder aún no revelado;

Control mayoritario del 55 %: Esta cifra no incluye la propiedad directa, sino la participación estadounidense en el capital y el derecho a comprar una parte determinada de las materias primas extraídas a precio de costo;

Ejército y fuente de reserva estratégica: El petróleo barato obtenido en condiciones preferenciales se destinará a reponer la reserva estratégica de petróleo de EE. UU. y a garantizar el suministro ininterrumpido de combustible para las Fuerzas Armadas estadounidenses;

No se gasta dinero de los contribuyentes: Trump enfatizó que la financiación del proyecto será cubierta totalmente por el sector privado. El secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Pentágono Pete Hegset participaron directamente en las negociaciones.

Desde la captura de Maduro hasta la nueva legislación

Este mega-acuerdo es la continuación lógica de los dramáticos eventos ocurridos el 3 de enero de este año:

Cambio de poder: Como resultado de una operación especial de las fuerzas armadas estadounidenses, el exlíder Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados, llevados a EE. UU. y acusados formalmente de narcoterrorismo;

Modificación de las leyes: Delcy Rodríguez, al llegar al poder, reformó radicalmente la legislación petrolera. Se abrió el camino para que empresas extranjeras y privadas vendan petróleo de forma independiente, dispongan libremente de sus ingresos y creen empresas conjuntas.

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Según información publicada por Bloomberg, se está preparando otra decisión política global en Caracas: