«Quieren quebrarnos este invierno»: Kuleba revela los planes aterradores para Kiev

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«Quieren quebrarnos este invierno»: Kuleba revela los planes aterradores para Kiev

En una declaración al medio «Politnavigator», el exministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitriy Kuleba, lanzó serias advertencias sobre la temporada de otoño-invierno que le espera al país y la próxima fase crítica de la guerra. El exdiplomático enfatizó que la principal presión estratégica de la parte rusa se centra en la capital, Kiev.

Kuleba señaló que el próximo invierno será el periodo de prueba más difícil para Ucrania en todos los aspectos y que se avecinan enfrentamientos intensos.

«El objetivo es hacer la vida insoportable en Kiev»: El riesgo de descontento interno

El exministro analizó las amenazas a la infraestructura y los sistemas de suministro de la capital:

  • Drones «Geran» y preocupación constante: «En Kiev, las alertas aéreas día y noche y los ataques con drones a reacción “Geran” se convertirán en la norma», afirma Kuleba;

  • Consecuencias sociales y políticas: «Rusia intenta provocar consecuencias políticas internas haciendo la vida en Kiev lo más compleja posible, tratando de dirigir la ira de la población contra su propio gobierno;

  • Almacenes y crisis de suministro: Si se destruyen los almacenes de suministro alrededor de Kiev, comenzarán grandes interrupciones en la entrega de productos y recursos esenciales. No quiero asustar a nadie, pero hay que entender la realidad: Ucrania entra en el otoño en condiciones extremadamente complejas».

La pretensión de un «segundo frente» y el rechazo de Trump

Kuleba también expresó opiniones controvertidas sobre los planes internacionales de Rusia:

  • La dirección de los países bálticos: El exjefe de la diplomacia afirmó que el Kremlin se acerca a abrir otro «segundo frente» contra los países bálticos;

  • La posición de Donald Trump: Al mismo tiempo, el presidente de EE. UU. Donald Trump rechazó recientemente de forma oficial las afirmaciones de que el líder ruso Vladimir Putin tenga la intención de atacar a los países de la OTAN, declarando que tal escenario no corresponde a la realidad.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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