Lluvia de dólares en la UFC: ¿Quiénes ganaron 100 mil dólares y quiénes se quedaron sin premio?

Celebrado en la ciudad china de Shanghái, el UFC Fight Night 286 quedó marcado no solo por sus combates intensos y sin tregua, sino también por las grandes bonificaciones financieras otorgadas a los participantes. La principal promoción del mundo repartió un total de cuatro bonos principales de 100 000 dólares al finalizar el evento, además de recompensas adicionales para varios atletas que ganaron antes del límite.

En particular, Song Yadong, quien derribó a un favorito invicto en la pelea estelar, junto con otros luchadores que mostraron una gran agresividad, se convirtieron en los héroes de la noche.

Los principales héroes y nominaciones de 100 000 dólares

La directiva de la UFC premió a los luchadores más destacados con cheques especiales de 100 000 dólares:

«Actuación de la noche» — Song Yadong: La estrella china de 28 años Umar Nurmagomedovaunque perdió el primer asalto según los tres jueces en su enfrentamiento contra, desequilibró a su oponente con un contragolpe en el segundo asalto y lo noqueó en el suelo, llevándose un bono de 100 000 dólares;

«Actuación de la noche» — Bilol Hasan: El atleta indonesio, que debutaba en la liga, noqueó brillantemente a Nilson Rojas en el segundo asalto, asegurándose un premio de 100 000 dólares;

«Pelea de la noche» — Liu Ce y Levi Rodriguez Jr.: Este duelo encarnizado, que terminó con un espectacular nocaut de Liu Ce a los 4 minutos y 26 segundos del primer asalto, fue nombrado la pelea de la noche. El perdedor, Levi Rodriguez Jr., también fue merecedor de un premio de 100 000 dólares, al igual que Liu Ce.

Premios adicionales de 25 000 dólares y penalización por peso

La promoción no olvidó a otros atletas que ganaron antes del límite, pero algunos luchadores fueron víctimas de reglas estrictas: